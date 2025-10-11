Кинчев представил сольную песню

Песня стала первым представленным треком с предстоящего сольного альбома артиста «Я», предзаказ на который открылся еще в сентябре.

Над созданием композиции работала целая команда музыкантов. В записи приняли участие басист Виктор Санков (группы «Полюса», «Сети»), вокалисты Рушан Аюпов («Анимация») и Степан Токарьян, барабанщик Антон Новиков («Полюса»), саксофонист Иван Неклюдов, а также участники группы «Алиса»: клавишник Дмитрий Парфёнов и гитарист Павел Зелицкий.

Кинчев традиционно выступил в роли автора и вокалиста, а остальные участники проекта внесли свой вклад в создание полноценного музыкального произведения.

Ранее рок-группа «Алиса» выпустила альбом «Гойда» на виниле. Кинчев назвал его лучшим в истории «Алисы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

