Маск считает, что роботы-хирурги могут заменить врачей в течение пяти лет
28 апреля 202502:01
Миллиардер, политик и владелец нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск заявил в посте блогера Марио Науфала в соцсети X, что роботы-хирурги могут заменить людей в течение ближайших пяти лет.
По его словам, Neuralink использовала робота-хирурга для введения электродов в ткани мозга человека. Отмечается, что человеку было бы недостаточно скорости и точности для выполнения задачи.
Ранее компания Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru