Маск считает, что роботы-хирурги могут заменить врачей в течение пяти лет

Миллиардер, политик и владелец нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск заявил в посте блогера Марио Науфала в соцсети X, что роботы-хирурги могут заменить людей в течение ближайших пяти лет.

Илон Маск заявил, что компания Neuralink удачно вживила нейрочип третьему пациенту

По его словам, Neuralink использовала робота-хирурга для введения электродов в ткани мозга человека. Отмечается, что человеку было бы недостаточно скорости и точности для выполнения задачи.

Ранее компания Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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