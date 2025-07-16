«Ожидания, что нейросети заменят всех работников, слишком преувеличены. Допустим, вы будете общаться с банковским чат-ботом с функциями искусственного интеллекта, но все равно захотите поговорить с человеком, чтобы он решил вашу проблему. Ведь чтобы помочь пользователю, нейросеть должна быть максимально обучена всем тонкостям. Человек мыслит более гибко, живого оператора даже можно назвать мини-психологом. Нейросеть — это инструмент, который помогает человеку, но не более того. У разных нейросетей разные системы обучения, разные модели языковых параметров, они обучаются на разных датасетах. Очень сильно влияет мощность по аппаратной части, даже банальная жадность разработчиков», — сказал Белый.

Собеседник НСН добавил, что нейросети не станут умнее человека через пять лет, однако, возможно, смогут искусно имитировать работу человеческого ума.

«Умнее человека нейросети через пять лет точно не станут. Однако допускаю, что искусственный интеллект будет очень похоже имитировать работу ума человека. Все упирается в базу данных, на основе которой нейросеть была обучена. Научить нейросеть всему — эмоциональной окраске, мимике, жестикуляции, интонации, тембру и темпу речи — не получится. Она все воспринимает определенными промптами, переводит задачу на свой язык и по семантическим сигналам или командам начинает подтягивать существующие ответы, которые были заняты по похожим параметрам, и выдает вроде бы логичный ответ», — подытожил он.

Ранее сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев заявил, что искусственный интеллект без должного регулирования может начать сеять дезинформацию, что приведет к серьезным последствиям, включая общественные волнения и потерю доверия к информации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

