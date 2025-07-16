«Помощники, но не более»: Нейросети не станут умнее человека через пять лет
Нейросети, в отличие от человека, не способны мыслить гибко, их невозможно обучить всем нюансам человеческого разума и общения, поэтому они не смогут заменить людей, сказал НСН Владимир Белый.
Возможно, что нейросети через пять лет смогут очень точно имитировать работу человеческого разума, однако они не смогут полностью заменить человека, так как их возможности ограничены базой данных, на основе которой их обучали. Об этом НСН заявил разработчик робота Федора, робототехник и бизнесмен Владимир Белый.
Компании, которые уволили сотрудников и поставили на их место нейросети ради снижения расходов, теперь вынуждены платить намного больше, чтобы устранить допущенные искусственным интеллектом ошибки. Заказчикам приходится обращаться к профильным специалистам, которые исправляют ошибки нейросети. По мнению экспертов диджитал-агентства Create Designs, нейросети не смогут заменить «живой подход». Белый подтвердил, что надежды на то, что нейросети смогут заменить человека, преувеличены — им отведена роль помощников.
«Ожидания, что нейросети заменят всех работников, слишком преувеличены. Допустим, вы будете общаться с банковским чат-ботом с функциями искусственного интеллекта, но все равно захотите поговорить с человеком, чтобы он решил вашу проблему. Ведь чтобы помочь пользователю, нейросеть должна быть максимально обучена всем тонкостям. Человек мыслит более гибко, живого оператора даже можно назвать мини-психологом. Нейросеть — это инструмент, который помогает человеку, но не более того. У разных нейросетей разные системы обучения, разные модели языковых параметров, они обучаются на разных датасетах. Очень сильно влияет мощность по аппаратной части, даже банальная жадность разработчиков», — сказал Белый.
Собеседник НСН добавил, что нейросети не станут умнее человека через пять лет, однако, возможно, смогут искусно имитировать работу человеческого ума.
«Умнее человека нейросети через пять лет точно не станут. Однако допускаю, что искусственный интеллект будет очень похоже имитировать работу ума человека. Все упирается в базу данных, на основе которой нейросеть была обучена. Научить нейросеть всему — эмоциональной окраске, мимике, жестикуляции, интонации, тембру и темпу речи — не получится. Она все воспринимает определенными промптами, переводит задачу на свой язык и по семантическим сигналам или командам начинает подтягивать существующие ответы, которые были заняты по похожим параметрам, и выдает вроде бы логичный ответ», — подытожил он.
Ранее сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев заявил, что искусственный интеллект без должного регулирования может начать сеять дезинформацию, что приведет к серьезным последствиям, включая общественные волнения и потерю доверия к информации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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