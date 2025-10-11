В Мексике более 30 человек погибли при наводнениях

Природные катаклизмы обрушились на центральную и южную части государства. Масштабная операция по устранению последствий катастрофы развернута по всей пострадавшей территории. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что в спасательных работах участвуют свыше пяти тысяч человек. В ликвидации последствий задействованы как военнослужащие, так и профессиональные спасатели.

Ситуация остается напряженной, и власти продолжают работу по оказанию помощи пострадавшим регионам и восстановлению нормальной жизнедеятельности территорий.

Ранее гражданка России стала четвертой жертвой наводнения на юге Черноморского побережья Болгарии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

