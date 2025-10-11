Раскрыта дата релиза нового фильма по Minecraft
Киностудии Warner Bros. и Legendary объявили о старте производства продолжения фильма «Minecraft в кино». Мировая премьера картины запланирована на 23 июля 2027 года.
Коммерческий успех первой части превзошел все ожидания: картина, созданная по мотивам популярной видеоигры, заработала внушительную сумму в 958 миллионов долларов и заняла почетное второе место среди самых кассовых фильмов года.
Творческая команда сиквела сохранит ключевые фигуры. Режиссерское кресло вновь займет Джаред Хесс, который также возьмется за написание сценария в соавторстве с Крисом Галлеттой, работавшим над оригинальной лентой. Что касается актерского состава, информация пока держится в секрете, однако в первой части блестяще сыграли такие артисты, как Джек Блэк, Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Дженнифер Кулидж и Себастьян Хансен.
Ранее стало известно, что киностудия Warner Bros. первой в 2025 году преодолела четыре миллиарда долларов кассовых сборов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
