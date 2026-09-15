Удар в Сызрани и «клоунада»: Как соблюдается «энергетическое перемирие» РФ и Украины
Пока Дональд Трамп заявляет, что РФ и Украина условились не атаковать энергетическую инфраструктуру друг друга, в Киеве продолжают «шутить» на переговорах с США, а в регионы РФ долетают новые БПЛА.
Россия и Украина приняли решение не атаковать энергетические объекты друг друга, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, рост мировых цен на дизель возник из-за российско-украинского конфликта, а не из-за обострении ситуации вокруг Ирана. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
При этом в интервью журналистам телеканала Fox он также призвал Украину выбирать другие цели для атак на территории РФ, а не энергетические.
У НАС ЭНЕРГОПЕРЕМИРИЕ?
По словам американского лидера, возникшие проблемы с поставками топлива на мировой рынок связаны не с ситуацией на Ближнем Востоке.
«Он (Владимир Зеленский. – Прим. НСН) должен перестать бить по дизельному топливу в России. Мы говорили с Зеленским об этом, есть множество других целей. Не надо бить по этим, это ведет к нехватке дизельного топлива. Она спровоцирована не событиями на Ближнем Востоке…», — подчеркнул Трамп.
Тем временем в Москве уже положительно оценили призыв Трампа к Киеву прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом, не прошло и суток с объявления «энергетического перемирия», как губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал об атаке на регион и повреждении «промышленных предприятий, а также жилых объектов». Что это за промпредприятие глава региона умолчал, однако, по данным местных жителей, атаке подвергся НПЗ в Сызрани.
Всего над регионом было сбито около 40 беспилотников, а над Ростовской областью за ночь уничтожили не менее 30 БПЛА, а также ракеты.
Между тем, украинские СМИ сообщали о прилётах по АЗС и складам в Киеве. Судя по официальной сводке от Минобороны РФ, Россия удары по энергетическим объектам не наносила: они пришлись по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
Тем временем представители Минэнерго на заседании по ситуации на топливном рынке под председательством вице-премьера Александра Новака сообщили, что на нескольких российских нефтеперерабатывающих заводах начали работать дополнительные установки, что позволило нарастить объемы выпуска. Отмечается, что ведомство продолжает работу над соглашениями между независимыми НПЗ и АЗС, а также с ФАС. Так, на данный момент все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в субъекты России без сбоев. Однако, в Екатеринбурге, Челябинской, Архангельской, Тверской и Белгородской областях и некоторых других регионах поставки организованы в «ручном режиме».
Тем временем, по данным посла по особым поручениям РФ Родиона Мирошника, украинские боевики за минувшую неделю ежедневно наносили около 1,1 тысяч ударов по инфраструктуре России. Так, за этот период погибли 48 россиян, включая троих детей. Его слова приводит ТАСС.
Что касается взаимного отказа от атак по энергообъектам, то Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Киев готов прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России, но в случае, если украинские партнеры смогут гарантировать прекращение атак Москвы на украинскую энергетику, критическую инфраструктуру, склады, а также портовую инфраструктуру и логистику. При этом Зеленский подчеркнул, что не уверен, что Россия пойдет на это.
В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников Владимир Рогов заявил НСН, что отказ от нанесения ударов по энергообъектам менее выгоден России, чем Украине, однако в случае таких договоренностей можно будет атаковать объекты логистики и транспортные артерии.
«С точки зрения военных действий сейчас наиболее эффективен с нашей стороны вынос вражеской логистики. Конкретно я это вижу по Запорожскому фронту, например... Мы видим успехи на Черном море, когда, по сути, закрыли возможности переброски всего необходимого через Одессу и другие черноморские порты. Мы видим удары на Западной Украине, в Галиции, чего не было на протяжении всего конфликта. В принципе, если, взяв паузу в ударах по энергетике, усилить удары по логистике и по транспортным артериям врага, то, я думаю, эффект будет не меньше, а возможно и больше», — заключил собеседник НСН.
КЛОУНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский провел в Киеве встречу представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, на ней обсуждались, в частности, удары по энергообъектам. В Кремле, в свою очередь, заявляли, что украинцы вместо урегулирования конфликта предлагают очередное перемирие, причем в области, которая является «ахиллесовой пятой». Как отмечал пресс-секретарь президента РФ, более предметных переговоров на эту тему Москва и Киев не ведут.
Как сообщают СМИ, переговоры американской делегации с представителями Украины в Киеве прошли в довольно странном ключе. Так, Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия вели себя очень, мягко говоря, неформально. В частности, они пришли на переговоры в черном, были без галстуков, а Арахамия вообще сидел в футболке с надписью «Киевский режим».
По словам депутата Верховной рады Украины Анны Скороход, Уиткофф и Кушнер покинули Киев в «большом шоке» от встречи. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что какие-либо протоколы и нормы поведения, принятые на подобных мероприятиях, не соблюдались, а члены украинской делегации позволяли себе неуместные шутки.
В свою очередь кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала вообще выразил мнение, что Зеленский намеренно устроил «клоунаду» из встречи с Кушнером и Уиткоффом.
«Неуместные шутки с украинской стороны скорее навредили общему делу. Это было странно. Было ощущение, будто Зеленский устроил какую-то комедию, чтобы сорвать переговоры», — отметил он.
Христофору считает, что все это больше напоминало съемку фильма, где Зеленский отвечает на вопросы и рассказывает о своем проекте.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Переворот на рынке винила: Европейцы стали печатать пластинки в России
- В Пусане четыре человека пострадали из-за аварии на российском судне
- Соцфонд: Среднее пособие по беременности для студенток выросло до 96 тысяч рублей
- Битва с КНР и угроза человечеству: Почему Трамп не хочет замедлять темпы развития ИИ
- В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,4
- В Воронежской области из-за БПЛА повреждены четыре частных дома
- Теннисистка Самсонова вышла во второй круг турнира в Мексике
- Над Россией сбили 222 беспилотника ВСУ
- Удар в Сызрани и «клоунада»: Как соблюдается «энергетическое перемирие» РФ и Украины
- Кириенко напомнил о присущем россиянам «гене победителей»