Россия и Украина приняли решение не атаковать энергетические объекты друг друга, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, рост мировых цен на дизель возник из-за российско-украинского конфликта, а не из-за обострении ситуации вокруг Ирана. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

При этом в интервью журналистам телеканала Fox он также призвал Украину выбирать другие цели для атак на территории РФ, а не энергетические.

У НАС ЭНЕРГОПЕРЕМИРИЕ?

По словам американского лидера, возникшие проблемы с поставками топлива на мировой рынок связаны не с ситуацией на Ближнем Востоке.

«Он (Владимир Зеленский. – Прим. НСН) должен перестать бить по дизельному топливу в России. Мы говорили с Зеленским об этом, есть множество других целей. Не надо бить по этим, это ведет к нехватке дизельного топлива. Она спровоцирована не событиями на Ближнем Востоке…», — подчеркнул Трамп.

Тем временем в Москве уже положительно оценили призыв Трампа к Киеву прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, не прошло и суток с объявления «энергетического перемирия», как губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал об атаке на регион и повреждении «промышленных предприятий, а также жилых объектов». Что это за промпредприятие глава региона умолчал, однако, по данным местных жителей, атаке подвергся НПЗ в Сызрани.

Всего над регионом было сбито около 40 беспилотников, а над Ростовской областью за ночь уничтожили не менее 30 БПЛА, а также ракеты.

Между тем, украинские СМИ сообщали о прилётах по АЗС и складам в Киеве. Судя по официальной сводке от Минобороны РФ, Россия удары по энергетическим объектам не наносила: они пришлись по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.