Лауреаты Филдсовской премии по математике объявили о вреде ИИ

Группа из 25 ведущих ученых-математиков, лауреатов престижной Филдсовской премии, объявила, что искусственный интеллект (ИИ) наносит вред математической науке и ее сообществу. Об этом говорится на тематическом портале Math and AI.

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По словам ученых, цели компаний, занимающихся ИИ, и цели математического сообщества серьезно расходятся. Специалисты подчеркивают, что успехи нейросети в решении сложных математических задач стали предметом обсуждения даже за пределами математических кругов.

При этом, добавили ученые, решение задач является только «инструментом и средством для концептуального понимания и прозрения». Отмечается, что, если разработчики ИИ об этом забудут, инструмент может обернуться против самой главной цели.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в интервью НСН заметил, что при развитии и создании искусственного интеллекта уже заложено «стоп-слово», которое заключается в принципе «не навреди человеку».

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ФОТО: Анна Башкирова/Создано ИИ/ТАСС
ТЕГИ:НаукаУченыеИскусственный Интеллект

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