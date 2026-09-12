Лауреаты Филдсовской премии по математике объявили о вреде ИИ

По словам ученых, цели компаний, занимающихся ИИ, и цели математического сообщества серьезно расходятся. Специалисты подчеркивают, что успехи нейросети в решении сложных математических задач стали предметом обсуждения даже за пределами математических кругов.

При этом, добавили ученые, решение задач является только «инструментом и средством для концептуального понимания и прозрения». Отмечается, что, если разработчики ИИ об этом забудут, инструмент может обернуться против самой главной цели.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в интервью НСН заметил, что при развитии и создании искусственного интеллекта уже заложено «стоп-слово», которое заключается в принципе «не навреди человеку».