«Упор на монетизацию»: Российские аналоги YouTube призвали совершенствовать

Поисковик «Яндекс», а также российские приложения уже стали достойными аналогами зарубежным, значит и YouTube заменим, рассказал НСН депутат Андрей Свинцов.

Российские площадки, которые сегодня нацелены на замещение YouTube, необходимо модернизировать и сделать упор на монетизацию. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Ранее замглавы «Газпром-медиа» Сергей Косинский заявил, что онлайн-кинотеатр Premier, видеохостинг Rutube и приложение Yappy к концу 2024 года станут доступны в единой подписке. Он пояснил, что это будет сделано для удобства пользователей. Им станут доступны разные виды контента - горизонтальный и вертикальный, а также расширится контентная линейка, благодаря чему можно будет найти видео на любую тему. Свинцов отметил, что приветствует любое развитие отечественных серверов.

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«Попытки создания аналога YouTube у нас предпринимаются, но это площадка, которая позволяет авторам контента получить монетизацию. YouTube существует уже много лет и имеет огромную мировую аудиторию. Полноценно конкурировать с ним в какой-то краткосрочной или даже среднесрочной перспективе пока невозможно. Мы приветствуем любые попытки создать аналоги и всячески будем их поддерживать», - отметил он.

Однако сейчас у российских пользователей остается в приоритете возможность монетизации при использовании таких приложений, подчеркнул он.

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«Все-таки наш гражданин голосует рублем. В RuTube монетизация практически отсутствует сейчас в силу разных причин, в том числе из-за особенностей движка, выдачи и так далее. Блогеры, которые привыкли к монетизации, они просто перешли на интеграцию рекламного инвентаря внутрь контента. Здесь всем площадкам, которые сегодня пытаются заместить YouTube на территории России, нужно совершенствовать свой сервис. Я уверен, что в долгосрочной перспективе какой-то из российских аналогов вполне может составить конкуренцию YouTube. Мы видим, как наши поисковики в лице «Яндекса» составили конкуренцию, социальные сети тоже, поэтому нужно пробовать», - поделился Свинцов.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, председатель правления Российского общественного центра интернет-технологий Антон Горелкин заявил НСН, что конкуренция с YouTube является политическим, а не экономическим вопросом и решить его можно только общими усилиями команд-разработчиков.

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ФОТО: РИА Новости
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