«Упор на монетизацию»: Российские аналоги YouTube призвали совершенствовать

Российские площадки, которые сегодня нацелены на замещение YouTube, необходимо модернизировать и сделать упор на монетизацию. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Ранее замглавы «Газпром-медиа» Сергей Косинский заявил, что онлайн-кинотеатр Premier, видеохостинг Rutube и приложение Yappy к концу 2024 года станут доступны в единой подписке. Он пояснил, что это будет сделано для удобства пользователей. Им станут доступны разные виды контента - горизонтальный и вертикальный, а также расширится контентная линейка, благодаря чему можно будет найти видео на любую тему. Свинцов отметил, что приветствует любое развитие отечественных серверов.