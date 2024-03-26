Песков: RuTube способен в перспективе конкурировать с YouTube

Так он ответил на вопрос, заблокируют ли в России YouТube. Официальный представитель Кремля указал, что нужно пытаться развивать RuTube. Он признал, что в настоящее время RuTube не способен конкурировать с YouTube, так как «над этим еще надо очень много работать».

По словам Пескова, «на это нужны время и деньги».

Потребность в альтернативе YouTube в мире огромная из-за того, что на сервисе действует политическая цензура, заявил ранее политолог Сергей Марков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

