«Отзывы и канал на YouTube»: Психолог назвала факторы экспертности онлайн-коучей

«Рынок онлайн-образования с 2016 года вырос в 16 раз, он оценивается в 20 миллиардов рублей. Пандемия выступила катализатором, в этот период люди чаще стали обращаться к онлайн-образованию, работодатели стали отправлять своих сотрудников на удаленку, выросли требования к сотрудникам об обучении, чтобы соответствовать квалификации. Есть определенный пул курсов, которые не несут вреда – тренинг-центры, обучения. Мотив обучать и развивать человека – дорогого стоит. Для регионов это особая история», - заявила она.

Ка добавила психолог, к покупке онлайн-обучения важно подходить с осторожностью, взвешивая риски и оценивая экспертность автора курса.

«Прежде чем принять решение о покупке, необходимо обратить внимание на три важных фактора. Первое – отсутствие отзывов. Агрессивный маркетинг – наше все, иногда человеку не дают времени подумать, нужен ли ему курс. Дотянуться до человека, говоря языком маркетинга, прогреть его, просто. Достаточно настроить рекламу и спамить каждый час на предмет покупки. Есть золотое правило – если хочешь что-то купить, переспи с этой мыслью ровно сутки. Второй момент – подтверждение опыта эксперта. Блогеры грешат тем, что вчера были финансистами, завтра они коучи. Это ведет к тому, что эксперт знает поверхностную информацию, может составить какой-то курс, но гарантий никто никогда не даст. Третий момент – если у эксперта нет личного аккаунта на YouTube. У Блиновской его, например, не было. Это про то, может ли человек удерживаться в профессии и записывать долгие видео. Это основной показатель экспертности в моменте», - сообщила она.

Ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержали блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. По версии следствия, весной 2023 года он убедил потерпевших в высоких результатах его образовательных программ по предпринимательству. В результате они заключили договоры, которые бизнес-тренер не собирался исполнять, заявил собеседник агентства, напоминает «Радиоточка НСН».

