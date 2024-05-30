Один вместо десятка: В Госдуме призвали не распыляться на множество аналогов YouTube

России нужен один качественный аналог YouTube, а не пять корпоративных платформ, сказал НСН Антон Горелкин.

Конкуренция с YouTube является политическим, а не экономическим вопросом, решить его можно только общими усилиями команд-разработчиков, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике, председатель правления Российского общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин.

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В России пока нет альтернативы YouTube, но в июне 2024 года будет представлен новый аналог платформы, его должны рассмотреть на комиссии РОЦИТ, сообщает «Парламентская газета». Однако, по словам Горелкина, за разработку отвечает частная команда.

«Разработчики сами обратились к нам с просьбой посмотреть продукт и оценить его. Эксперты РОЦИТ в конце июня обсудят их продукт. Я предварительно видел его, он станет уже четвертым или пятым аналогом YouTube. Уже есть Rutube, VK, раздел видео в dzen, NUUM от МТС и теперь еще один новый аналог появляется. Мое мнение неизменно – нужно концентрировать усилия на одном проекте», - пояснил он.

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Как добавил собеседник НСН, стране необходима разработка, которая смогла бы стать полноценной альтернативой YouTube, поскольку только в этом случае появится возможность заблокировать в России работу американского сервиса.

«Конкуренция с YouTube – не экономическая, а скорее политическая история. Они полностью монополизировали рынок и задавили конкурентов, выкупили весь архив Comedy Club, благодаря этому примерно 10 лет назад и взлетели. Удивительно, что это сделал не Rutube и «Газпром-медиа» , а американский YouTube. На монополизацию рынка нужно ответить объединением усилий команд, созданием общего проекта. Лучше сделать один сильный продукт, чем пять корпоративных», - заключил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что новый аналог видеохостинга YouTube должен быть создан эксклюзивно за счет частных средств и без государственной поддержки. По словам депутата, создание подобной разработки в течение двух-трех лет.

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ФОТО: РИА Новости
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