Один вместо десятка: В Госдуме призвали не распыляться на множество аналогов YouTube

В России пока нет альтернативы YouTube, но в июне 2024 года будет представлен новый аналог платформы, его должны рассмотреть на комиссии РОЦИТ, сообщает «Парламентская газета». Однако, по словам Горелкина, за разработку отвечает частная команда.

«Разработчики сами обратились к нам с просьбой посмотреть продукт и оценить его. Эксперты РОЦИТ в конце июня обсудят их продукт. Я предварительно видел его, он станет уже четвертым или пятым аналогом YouTube. Уже есть Rutube, VK, раздел видео в dzen, NUUM от МТС и теперь еще один новый аналог появляется. Мое мнение неизменно – нужно концентрировать усилия на одном проекте», - пояснил он.