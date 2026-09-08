OpenAI: ИИ в скором времени сможет развиваться без участия человека

Искусственный интеллект в скором времени сможет развиваться без участия человека, сообщает Bloomberg со ссылкой на ведущего научного сотрудника OpenAI Джейкоба Пачоцки.

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Он призвал либо теснее согласовывать развитие технологий с интересами людей, либо при необходимости замедлять дальнейшую разработку. Эксперт указал, что ИИ развивается настолько быстро, что людям становится все сложнее его понимать и контролировать. Пачоцки призвал к «крайней осторожности».

Ранее россиян предупредили об опасности слепого доверия ИИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ТехнологииИскусственный Интеллект

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