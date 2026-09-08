Нефть подорожает до $120 за баррель, если участятся атаки на суда на Ближнем Востоке

Нефть может подорожать до $120 за баррель, в случае, если участятся атаки на суда на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs.

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Судоходство в регионе будет осуществляться с все большими перерывами. При этом в случае нормализации экспорта нефть подешевеет до $80 за барр. В Goldman Sachs отметили, что геополитика повлияла на цены многих энергоносителей.

Стоимость природного газ и нефтепродуктов выросла сильнее. Цены на промышленное топливо дизельное топливо в этом году увеличились более чем в два раза.

Ранее в Пентагоне заявили об успешном разминировании Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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