Нефть подорожает до $120 за баррель, если участятся атаки на суда на Ближнем Востоке
Нефть может подорожать до $120 за баррель, в случае, если участятся атаки на суда на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs.
Судоходство в регионе будет осуществляться с все большими перерывами. При этом в случае нормализации экспорта нефть подешевеет до $80 за барр. В Goldman Sachs отметили, что геополитика повлияла на цены многих энергоносителей.
Стоимость природного газ и нефтепродуктов выросла сильнее. Цены на промышленное топливо дизельное топливо в этом году увеличились более чем в два раза.
Ранее в Пентагоне заявили об успешном разминировании Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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