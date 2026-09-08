Нефть подорожает до $120 за баррель, если участятся атаки на суда на Ближнем Востоке

Судоходство в регионе будет осуществляться с все большими перерывами. При этом в случае нормализации экспорта нефть подешевеет до $80 за барр. В Goldman Sachs отметили, что геополитика повлияла на цены многих энергоносителей.

Стоимость природного газ и нефтепродуктов выросла сильнее. Цены на промышленное топливо дизельное топливо в этом году увеличились более чем в два раза.

Ранее в Пентагоне заявили об успешном разминировании Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

