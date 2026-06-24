«Черные нейролебеди!»: ИИ атакует королей стримингов-2026
Нейромузыка в первом полугодии 2026 года ворвалась в топы российских чартов, на вершине остаются рэперы и Zivert, а молодые инди-музыканты точечно бьют хитами по соцсетям.
Первая половина 2026 года ознаменовалась взлетом в топы чартов ИИ-хитов и виртуальных музыкантов. При этом в числе самых популярных исполнителей остаются звезды прошлого года - рэперы Баста и Icegergert, а также певица Zivert, рассказали в интервью НСН представители ведущих музыкальных стримингов.
ИИ АТАКУЕТ: "СЫПЬ" И ЖИВЫЕ МУЗЫКАНТЫ
В начале 2026 года, рассуждая о возможных «черных лебедях» музыкальной индустрии, руководители стримингов указывали НСН на нейросети и ностальгию. Эксперты отмечали резкий рост ИИ-контента в стримингах и отсутствие четких границ между творчеством живых артистов и нейромузыкой, которые следует определить. Однако границ по-прежнему нет, ИИ-музыка не маркируется и уже в феврале чарты впервые возглавила сгенерированная нейросетью песня «Сыпь, гармоника» проекта СДП на стихи Сергея Есенина.
Далее ИИ-хиты посыпались как из рога изобилия. В топе чартов оказались «Расскажи, Снегурочка» от Саши Комович, «Ворона» от Кэнни и МС Дымка, «Советский Союз» от Керсари и многие другие песни. Появился даже специальный сайт с рейтингом российских нейромузыкантов, в котором на данный момент более 60 тысяч исполнителей, 3 миллиона треков и почти миллиард слушателей.
Главный редактор музыкального сервиса «Звук» Влад Микеев объяснил НСН, что маркировка такого контента пока не планируется.
«Да, в начале 2026 года был заметный всплеск нейромузыки. Сейчас тренд немного затих: артисты стали чаще использовать ИИ не для генерации целого трека, а как вспомогательный инструмент для поиска идей и нового звучания. Удачный пример –– трек “Шадэ” By Индия, Xcho и МОТ: женский голос в припеве создан на основе голоса By Индия с использованием технологий искусственного интеллекта. Мы как стриминг воспринимаем ИИ, скорее, как помощника для артистов, а не как замену автора или исполнителя. Отдельно маркировать ИИ-контент пока не планируем: таких требований от регулятора нет. К тому же сложно точно определить долю участия нейросети в треке, технологии генерации развиваются быстрее, чем технологии распознавания. Рост числа ИИ-треков стал отдельным вызовом первой половины 2026 года — из-за этого увеличился объем работы с контентом и модерацией», - отметил Микеев.
В десятку лидеров чарта сервиса «КИОН Музыка» за первое полугодие вошли сразу три нейротрека.
«В десятку лидеров вошли и сгенерированные с помощью ИИ-инструментов синглы “Сыпь, гармоника!” от СДП, “Ворона” от Кэнни и МС Дымка и “Ярмарка судеб” от Alena. Их попадание на первые строчки хит-парадов обусловлено не только качеством выпускаемого контента, но и общим ростом категории, что сказывается на объеме прослушиваний. На данный момент маркировать подобные композиции не требуется, но мы отслеживаем запросы, исходящие от пользователей и индустрии, чтобы внести необходимые поправки в функционирование сервиса», - сказали НСН в пресс-службе «КИОН Музыки».
При этом исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов возмутился в беседе с НСН, что за рубежом с ИИ-контентом борются, а в России нет.
«У нас нет никаких ограничений в отношении ИИ-музыки: ни индустриальных, ни со стороны стриминговых платформ. В недружественных странах ведется яростная борьба живых музыкантов со своими клонами. Там в чарты просто не попадают песни, которые записаны не людьми, а нам абсолютно всё равно. В первом полугодии на высокие позиции в чартах VK и «Яндекса» попали сразу несколько треков, полностью сгенерированных искусственным интеллектом. Это лишний раз доказывает то, что людям всё равно, кто поет. Статистика, которая основана на количестве прослушиваний в чартах, показывает, что там постоянно присутствуют не только "Матушки Земли", но и всевозможные "Гармоники", "Сыпи" и прочие зверушки, треки ИИ-шных артистов, которым в реальности вы руку пожать не сможете», - посетовал собеседник НСН.
КОРОЛИ И ФРЕШМЕНЫ: ОТ БАСТЫ ДО США
Подводя специально для НСН итоги 2025 года, представители ведущих стримингов назвали главными артистами года поп-исполнителей Ваню Дмитриенко и Anna Asti, рэперов Басту, Macan и Icegergert, певицу Mona и инди-группу «Бонд с кнопкой».
Главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик рассказал НСН о лидерах первого полугодия-2026 и быстро набирающих популярность исполнителях, так называемых «фрешменах».
«Среди артистов, находящихся в числе лидеров, остались Icegergert и Баста. Остальные чуть потеряли позиции, но остаются с ощутимым числом уникальных слушателей, позволяющим считать их одними из самых популярных артистов в стране. За полгода свои позиции усилили MIA BOYKA, Jakone, Artik & Asti, Гуф и Killiana. Заметный чартовый успех продемонстрировал артист Sayan. Также хочется отметить уже второй за полгода чартовый хит от фолк-рок-группы Settlers «Светлое чувство», первым был «По камушку». Отличные результаты показали Hollyflame и Whole Lotta Swag, которые продолжительное время оставались в статусе перспективных артистов», - отметил Мудрик.
По данным «Яндекс Музыки», в топе популярности остается и лидер поп-рок-группы «Комната культуры» Женя Трофимов
«Самыми востребованными артистами в России за первый квартал 2026 года стали Баста, Zivert и Женя Трофимов. За это время случилось несколько ярких взлетов. Так, в марте Zivert стала самой востребованной артисткой в РФ, сместив с первого места Басту, который возглавлял топ с декабря прошлого года. На взлет певицы повлиял выход ремейка на трек Децла «Слёзы». В апреле в ТОП-10 самых популярных артистов вернулся Егор Крид, благодаря успеху фита «Jealous» с 9mice, тёмным принцем и madk1d. В мае в ТОП-5 попали исполнители хита «Шадэ» — MOT, Xcho и By Индия, обогнав Zivert, Artik & Asti, Гуфа, Icegergert и других лидеров предыдущих недель. Таким образом, Баста, Женя Трофимов, Zivert, Егор Крид, MOT, Xcho и By Индия потенциально могут оказаться в топе артистов года», - отметили в пресс-службе сервиса.
В «Яндекс Музыке» указали и на главных фрешменов первого полугодия.
«В 2026 году мы наблюдали множество взлетов молодых артистов. В феврале героем стал Игнатий Винтуров, сочетающий поп-звучание 2010-х, экстравагантную подачу и ироничные тексты. Его трек «Тело - убийца» попал в чарт и завирусился в соцсетях. В марте пластинка “Russian Trap House” дуэта хип-хоп-исполнителей из Мурома Gorilla Glu и Lil Naku покорила российские чарты и вошла в топ-10 дебютных альбомов США. В конце марта дуэт подписал один из крупнейших американских лейблов Atlantic Records, который также сотрудничает с Cardi B, Bruno Mars и Coldplay. В июне мы отметили успехи инди-артистки Солова, чей сингл «обла.ком» попал в чарт, а также певца и композитора Sayan с хитом "Мальборо"», - отметил собеседник НСН.
Со своей стороны, главный редактор музыкального сервиса «Звук» Влад Микеев рассказал НСН о «мемных треках», пришедших в чарты в 2026 году из вертикальных видео.
«Ваня Дмитриенко, Macan, Баста, Anna Asti, Icegergert, Mona и "Бонд с кнопкой" сохранили свои позиции и по-прежнему уверенно держатся в чартах. При этом 2026 год начался с мемных треков, которые пришли в чарты из вертикальных видео в соцсетях. Сначала в чарты ворвался “Nobody” Aarny и TOXI$, под который массово снимали ролики, затем вирусным хитом стал “Камин” Jony и Emin — трек, который получил новую волну популярности благодаря видео про любовь между нейросетевыми овощами и фруктами. Среди главных производителей мемов также оказался Gazan с треками “Черемша” и “67”. Интересный кейс — “Купер” исполнителя Sqwoz Bab. Трек появился как рекламная интеграция, но быстро вышел за рамки кампании: пользователи продолжают активно снимать под него ролики, а сама песня стала жить, как самостоятельный хит. Одним из главных открытий первой половины 2026 года стала Солова с треком “обла.ком”, под которую пользователи активно снимают вертикальные ролики. Также среди заметных фрешменов можно выделить Юнсн и Игоря Ку — их трек “Натахтари” хорошо вписался в стриминговую повестку первого полугодия», - отметил Микеев.
Самым популярным хитом первого полугодия, по версии «КИОН Музыки», стал трек «Худи» от Джигана, Artik & Asti, и Niletto. Замыкает десятку завирусившаяся в соцсетях песня «Тону» от белорусского музыканта Hollyflame.
«При составлении рейтинга самых популярных артистов по общему числу прослушиваний за первое полугодие 2026 года прослеживается схожесть с аналогичным списком за 2025 год в целом. В топе: Джиган, Icegergert, Татьяна Куртукова, Jakone и Kiliana, MIA BOYKA и Bearwolf», - добавили в пресс-службе сервиса.
НОВЫЕ РОКЕРЫ: РУШАНА И SETTLERS
В числе самых заметных в стримингах рок-музыкантов в первом полугодии 2026 года оказались фолк- группа из Санкт-Петербурга Settlers, инди-певица из Башкирии Рушана Валиева, а также студентка из Ярославля Солова (настоящее имя Анастасия Телешева), хит которой «обла.ком» стал вирусным в TikTok. В тренде остается и башкирская группа Ay Yola, прославившаяся в 2025 году хитом «Homay».
Главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик также указал НСН на «латиноамериканский тренд».
«Можно отметить успех группы Settlers, но, в целом, рок остается не самым популярным жанром в стримингах. Также хочется отметить новый тренд на, скажем так, латиноамериканские ритмы, которые "адаптированы" под вкусы местных слушателей. Яркий пример сочетания трендов 2026 года - трек "Шадэ"», - отметил Мудрик.
Со своей стороны, главред сервиса «Звук» Влад Микеев отметил Рушану и ярославскую инди-группу Cupsize, успевшую засветиться в скандале с участием главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.
«Среди заметных представителей новой рок-волны я бы выделил Рушану и Cupsize. Это артисты, которые работают на стыке жанров и хорошо чувствуют новую аудиторию. Интерес к Ay Yola сохраняется: группа остается в тренде за счет самобытного звучания, сильной культурной идентичности и узнаваемого визуального образа. Первая половина года для нас была активной: релизов стало больше, чарты обновлялись быстро, а вирусные треки все чаще приходили из соцсетей и коротких видео. От второй половины 2026 года ждем еще больше сильных релизов и музыкальных блокбастеров. Традиционно особенно насыщенными могут стать осень и конец года, когда артисты выпускают крупные проекты и подводят собственные итоги сезона», - разъяснил Микеев.
Продюсер Андрей Клюкин подтвердил НСН, что певица Рушана является сегодня «одним из самых обсуждаемых артистов в жанре инди-музыка».
Эксперты музыкальной индустрии ранее назвали НСН главных стадионных артистов первой половины 2026 года.
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