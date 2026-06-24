ИИ АТАКУЕТ: "СЫПЬ" И ЖИВЫЕ МУЗЫКАНТЫ

В начале 2026 года, рассуждая о возможных «черных лебедях» музыкальной индустрии, руководители стримингов указывали НСН на нейросети и ностальгию. Эксперты отмечали резкий рост ИИ-контента в стримингах и отсутствие четких границ между творчеством живых артистов и нейромузыкой, которые следует определить. Однако границ по-прежнему нет, ИИ-музыка не маркируется и уже в феврале чарты впервые возглавила сгенерированная нейросетью песня «Сыпь, гармоника» проекта СДП на стихи Сергея Есенина.

Далее ИИ-хиты посыпались как из рога изобилия. В топе чартов оказались «Расскажи, Снегурочка» от Саши Комович, «Ворона» от Кэнни и МС Дымка, «Советский Союз» от Керсари и многие другие песни. Появился даже специальный сайт с рейтингом российских нейромузыкантов, в котором на данный момент более 60 тысяч исполнителей, 3 миллиона треков и почти миллиард слушателей.

Главный редактор музыкального сервиса «Звук» Влад Микеев объяснил НСН, что маркировка такого контента пока не планируется.

«Да, в начале 2026 года был заметный всплеск нейромузыки. Сейчас тренд немного затих: артисты стали чаще использовать ИИ не для генерации целого трека, а как вспомогательный инструмент для поиска идей и нового звучания. Удачный пример –– трек “Шадэ” By Индия, Xcho и МОТ: женский голос в припеве создан на основе голоса By Индия с использованием технологий искусственного интеллекта. Мы как стриминг воспринимаем ИИ, скорее, как помощника для артистов, а не как замену автора или исполнителя. Отдельно маркировать ИИ-контент пока не планируем: таких требований от регулятора нет. К тому же сложно точно определить долю участия нейросети в треке, технологии генерации развиваются быстрее, чем технологии распознавания. Рост числа ИИ-треков стал отдельным вызовом первой половины 2026 года — из-за этого увеличился объем работы с контентом и модерацией», - отметил Микеев.

В десятку лидеров чарта сервиса «КИОН Музыка» за первое полугодие вошли сразу три нейротрека.

«В десятку лидеров вошли и сгенерированные с помощью ИИ-инструментов синглы “Сыпь, гармоника!” от СДП, “Ворона” от Кэнни и МС Дымка и “Ярмарка судеб” от Alena. Их попадание на первые строчки хит-парадов обусловлено не только качеством выпускаемого контента, но и общим ростом категории, что сказывается на объеме прослушиваний. На данный момент маркировать подобные композиции не требуется, но мы отслеживаем запросы, исходящие от пользователей и индустрии, чтобы внести необходимые поправки в функционирование сервиса», - сказали НСН в пресс-службе «КИОН Музыки».

При этом исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов возмутился в беседе с НСН, что за рубежом с ИИ-контентом борются, а в России нет.

«У нас нет никаких ограничений в отношении ИИ-музыки: ни индустриальных, ни со стороны стриминговых платформ. В недружественных странах ведется яростная борьба живых музыкантов со своими клонами. Там в чарты просто не попадают песни, которые записаны не людьми, а нам абсолютно всё равно. В первом полугодии на высокие позиции в чартах VK и «Яндекса» попали сразу несколько треков, полностью сгенерированных искусственным интеллектом. Это лишний раз доказывает то, что людям всё равно, кто поет. Статистика, которая основана на количестве прослушиваний в чартах, показывает, что там постоянно присутствуют не только "Матушки Земли", но и всевозможные "Гармоники", "Сыпи" и прочие зверушки, треки ИИ-шных артистов, которым в реальности вы руку пожать не сможете», - посетовал собеседник НСН.