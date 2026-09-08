СМИ: Рост штрафов не остановил банки от навязывания допуслуг заемщикам

Большинство из них касаются навязывания таких продуктов заемщикам или отказа возвращать средства за них. Регулятор подтвердил рост количества таких обращений. Это происходит, несмотря на ужесточение наказания для банков за обман потребителей.

В службе финансового уполномоченного привели пример, когда банк продал заемщику приоритетное обслуживание (быстрые ответы в чате и «SMS-оповещение») за 370 тыс.

По словам экспертов, экономическая мотивация перевешивает риски для финансовых организаций. Дело в том, что допуслуги приносят банкам большую часть прибыли от кредитного продукта. При этом эффект от повышения штрафов для них проявится не сразу, а по мере накопления практики взысканий.

Ранее стало известно, что банки продают страховки с наценкой до 25 раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

