Искренность на максимум: Группа-открытие «Рубеж Веков» об эволюции инди как жанра
Инди-музыка становится популярной в том числе и потому, что этот жанр будто бы доступен каждому: любой человек может написать песню на гитаре, и она вполне впишется в инди‑эстетику, сказал НСН Илья Порохин.
Одним из ярких открытий российской инди-сцены стала группа «Рубеж Веков». Ее лидер Илья Порохин рассказал НСН, что инди‑музыка постепенно перестаёт быть просто обозначением независимости и оформляется в самостоятельный жанр. Музыкант связал этот процесс с запросами молодого поколения, а также отмечает парадоксальную сторону тренда — стремление к уникальности может приводить к унификации звучания.
«В последнее время инди‑музыка действительно растёт — как некое альтернативное ответвление от канона независимой музыки. Это уже не просто наименование для независимой сцены, а определённый жанр. Интересно за этим наблюдать, и я продолжу следить за этим в будущем. Думаю, это происходит потому, что история делает новый виток: молодое поколение снова ищет что‑то своё, новое, но при этом такое, что удовлетворяло бы их с моральной точки зрения. Инди остаётся, оставалось и будет оставаться независимым источником самовыражения — без жёстких жанровых ограничений. В этом его сила: жанр становится понятнее, в него приходит всё больше людей, которые хотят чувствовать себя не такими, как все. И тут есть парадокс: стремление к индивидуальности может в итоге привести к тому, что инди‑музыка станет однотипной. К сожалению или к счастью, это так. Ещё мне кажется, инди становится популярным ещё и потому, что этот жанр будто бы доступен каждому: любой человек может написать песню на гитаре — и она вполне впишется в инди‑эстетику», — сказал собеседник НСН.
По его словам, живые выступления и искренность, которая рождается из личного опыта музыканта, помогают инди‑артистам находить своего слушателя. При этом Порохин не отрицает важности команды: по его мнению, на определённом этапе слаженная работа, трудолюбие и немного таланта позволяют добиться гораздо большего, чем усилия в одиночку.
«Сегодня инди‑артистам помогает находить своего слушателя прежде всего живое выступление на каких‑либо мероприятиях любого масштаба. Если инди‑артист "правильный" — а он зачастую именно такой, — то его посыл сформирован его собственной внутренней экосистемой и тем опытом, который он лично пережил: в моменты каких‑то страданий или, наоборот, счастливых событий. Поэтому именно инди‑артист со сцены говорит искреннее, чувственнее и раскрывается по‑другому, нежели артисты, заточенные на то, чтобы получать за это деньги. Я думаю, что если у артиста есть голова на плечах, то с большей вероятностью он сможет закрепиться и быть успешным в своей профессии без посредника — человека, который выполняет за него определённые функции. Но, безусловно, это всё работает только на ранних этапах. При большой команде, слаженной работе и позитивном настрое, с толикой, наверное, таланта и огромным трудолюбием можно достичь гораздо большего, нежели в одиночку», — отметил артист.
Порохин призвался, что ценит в летних фестивалях отсутствие социальных барьеров и возможность быть по‑настоящему живым и уязвимым на сцене.
«Для меня в фестивальной атмосфере самое ценное — это единение со зрителем и ощущение сопричастности: возможность увидеть в каждом слушателе его собственную мысль и чувство. Это ощущение единения, сопричастности, а ещё, наверное, свободы и открытости — без каких‑либо барьеров, связанных с навязанными обществом позами, в которых будто бы нужно себя вести. Сцена позволяет быть свободным, позволяет быть живым — и при этом невероятно уязвимым, и именно это самое ценное. Особенно я ценю летнюю фестивальную атмосферу: в ней чувствуется свобода от каких‑либо обязательств — школьных, студенческих, рабочих. Летом это ощущается особенно остро, тем более что у меня летом день рождения. Мне комфортно в любом формате. Они отличаются лишь тем, что на фестивале можно использовать больше звука, а в камерном зале нужно поддерживать более утончённую, слаженную, чувственную атмосферу. Иначе звук превратится в кашу», — добавил музыкант.
Группа «Рубеж Веков» — инди‑альтернативный коллектив, в звучании которого переплетаются элементы фольклора, блюза и традиций русского рока. «Рубеж Веков» регулярно выступает на фестивалях и даёт сольные концерты. Ближайшее выступление коллектива состоится на фестивале «Близость».
Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин сказал НСН, что на фоне меняющихся музыкальных трендов в России всё заметнее укрепляются позиции инди‑сцены. По его словам, независимые артисты всё чаще попадают в чарты, а их концерты собирают крупные площадки.
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