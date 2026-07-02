Искренность на максимум: Группа-открытие «Рубеж Веков» об эволюции инди как жанра

Порохин призвался, что ценит в летних фестивалях отсутствие социальных барьеров и возможность быть по‑настоящему живым и уязвимым на сцене.

«Для меня в фестивальной атмосфере самое ценное — это единение со зрителем и ощущение сопричастности: возможность увидеть в каждом слушателе его собственную мысль и чувство. Это ощущение единения, сопричастности, а ещё, наверное, свободы и открытости — без каких‑либо барьеров, связанных с навязанными обществом позами, в которых будто бы нужно себя вести. Сцена позволяет быть свободным, позволяет быть живым — и при этом невероятно уязвимым, и именно это самое ценное. Особенно я ценю летнюю фестивальную атмосферу: в ней чувствуется свобода от каких‑либо обязательств — школьных, студенческих, рабочих. Летом это ощущается особенно остро, тем более что у меня летом день рождения. Мне комфортно в любом формате. Они отличаются лишь тем, что на фестивале можно использовать больше звука, а в камерном зале нужно поддерживать более утончённую, слаженную, чувственную атмосферу. Иначе звук превратится в кашу», — добавил музыкант.

Группа «Рубеж Веков» — инди‑альтернативный коллектив, в звучании которого переплетаются элементы фольклора, блюза и традиций русского рока. «Рубеж Веков» регулярно выступает на фестивалях и даёт сольные концерты. Ближайшее выступление коллектива состоится на фестивале «Близость».

Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин сказал НСН, что на фоне меняющихся музыкальных трендов в России всё заметнее укрепляются позиции инди‑сцены. По его словам, независимые артисты всё чаще попадают в чарты, а их концерты собирают крупные площадки.

