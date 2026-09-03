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Режиссер фильмов о Майоре Громе, клипмейкер и музыкант Олег Трофим в интервью НСН рассказал о своем музыкальном проекте и супергероях, а также рекомендовал любимые группы и байопики.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В первый сентябрьский уикенд группа «Ленинград» порадует фанатов в Ростове-на-Дону, «Ария» отправится в Омск и Пермь, а «АнимациЯ» выступит в городе Тарусе Калужской области. Лидер группы «Мельница» Хелависа отпразднует день рождения концертами в двух столицах, Питер встретит группу Антона Беляева Therr Maitz, а в Москве выступят «Три дня дождя» и Zivert.

Олег Трофим рассказал о своем музыкальным проекте Оленжон (olenjon), который этим летом отметили эксперты музыкальной индустрии.

«Несмотря на свою карьеру в кинематографе, музыкой я занимаюсь с самого раннего детства. Я вырос в музыкальной семье. Мой отец — учёный-геолог и, разумеется, бард. Мой старший брат Арсений Трофим — пианист и композитор. Писать песни я начал с юности, тогда увлекался регги и современной авторской песней. Однако заниматься музыкой публично я начал только в 2022 году, уже после больших успехов в кино. Тогда случились достаточно большие перемены в моей жизни и в обществе. Это стало катализатором: я больше не мог держать музыку внутри себя. Песни мои в основном печальные, меланхоличные. Они о любви, но чаще об утрате, о размытых границах чувств, о незавершённости и слабости, которая становится новой точкой опоры во взрослой жизни. Так или иначе, все мои песни — они о нежной красоте и поэтике этих непростых чувств. По стилю это можно охарактеризовать как меланхоличный бэдрум-инди или бардовский дрим-поп. В основе всегда голос, гитара или укулеле. А вот имя Оленжон — это воспоминание из детства: так меня ласково называла покойная бабушка, когда мы приезжали на родину моей мамы в Узбекистан. Оленжон можно перевести как "Олежка, миленький"», - разъяснил Трофим.

Он рекомендовал представителей новой российской рок-волны, рассказал о сотрудничестве с Сергеем Сироткиным (на фото) и поделился музыкальными предпочтениями.

«Из новой волны российской инди-рок-музыки могу посоветовать Рушану, Sensee и, конечно, группу «Сироткин». Вместе с Сергеем мы прошли большой путь: я снял клипы на его знаковые песни «Бейся сердце», «Выше домов», «Добрый злой», он писал песни к моим фильмам. А весной этого года мы вместе выпустили первый совместный сингл «Взрослая жизнь», который успешно показал себя на крупнейших российских музыкальных площадках, встал на обложки плейлистов. В юности я был поклонником новейшей ню-метал-сцены, наряду с Linkin Park, Rage Against the Machine, P.O.D., Korn, конечно, были ещё Radiohead, Aphex Twin, Prodigy и другие легенды своего времени. Меня невероятно вдохновляла способность музыкантов создавать не только яркие образы вокруг собственной музыки, но и целые визуальные миры. Сегодня в своих предпочтениях я уже далёк от ню-метала и жёсткой электроники, мой слух привлекает сложная гармоническая песенная музыка. Из последних влюблённостей назову Mk.gee. Но вечными лидерами моих плейлистов остаются Майкл Киванука, Дэниел Сизар, Tame Impala, Alabama Shakes, Bon Iver, Coldplay, Durand Jones & The Indications, El Michels Affair, Kings of Convenience. Последние два года очень много слушаю и коллекционирую эмбиент-музыку, а также бразильскую и португальскую босанову. Собираю виниловую коллекцию», - отметил собеседник НСН.

