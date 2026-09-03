«Принципы, а не тесто»: Режиссер «Майора Грома» о супергероях и секретах Оленжона
Олег Трофим рассказал в эфире НСН о музыкальной эволюции от ню-метала до собственного проекта, сравнил Майора Грома с Колобком и Человеком-пауком и рекомендовал новых звезд инди-рока.
Музыка: бардовский дрим-поп и визуальные миры
Режиссер фильмов о Майоре Громе, клипмейкер и музыкант Олег Трофим в интервью НСН рассказал о своем музыкальном проекте и супергероях, а также рекомендовал любимые группы и байопики.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В первый сентябрьский уикенд группа «Ленинград» порадует фанатов в Ростове-на-Дону, «Ария» отправится в Омск и Пермь, а «АнимациЯ» выступит в городе Тарусе Калужской области. Лидер группы «Мельница» Хелависа отпразднует день рождения концертами в двух столицах, Питер встретит группу Антона Беляева Therr Maitz, а в Москве выступят «Три дня дождя» и Zivert.
Олег Трофим рассказал о своем музыкальным проекте Оленжон (olenjon), который этим летом отметили эксперты музыкальной индустрии.
«Несмотря на свою карьеру в кинематографе, музыкой я занимаюсь с самого раннего детства. Я вырос в музыкальной семье. Мой отец — учёный-геолог и, разумеется, бард. Мой старший брат Арсений Трофим — пианист и композитор. Писать песни я начал с юности, тогда увлекался регги и современной авторской песней. Однако заниматься музыкой публично я начал только в 2022 году, уже после больших успехов в кино. Тогда случились достаточно большие перемены в моей жизни и в обществе. Это стало катализатором: я больше не мог держать музыку внутри себя. Песни мои в основном печальные, меланхоличные. Они о любви, но чаще об утрате, о размытых границах чувств, о незавершённости и слабости, которая становится новой точкой опоры во взрослой жизни. Так или иначе, все мои песни — они о нежной красоте и поэтике этих непростых чувств. По стилю это можно охарактеризовать как меланхоличный бэдрум-инди или бардовский дрим-поп. В основе всегда голос, гитара или укулеле. А вот имя Оленжон — это воспоминание из детства: так меня ласково называла покойная бабушка, когда мы приезжали на родину моей мамы в Узбекистан. Оленжон можно перевести как "Олежка, миленький"», - разъяснил Трофим.
Он рекомендовал представителей новой российской рок-волны, рассказал о сотрудничестве с Сергеем Сироткиным (на фото) и поделился музыкальными предпочтениями.
«Из новой волны российской инди-рок-музыки могу посоветовать Рушану, Sensee и, конечно, группу «Сироткин». Вместе с Сергеем мы прошли большой путь: я снял клипы на его знаковые песни «Бейся сердце», «Выше домов», «Добрый злой», он писал песни к моим фильмам. А весной этого года мы вместе выпустили первый совместный сингл «Взрослая жизнь», который успешно показал себя на крупнейших российских музыкальных площадках, встал на обложки плейлистов. В юности я был поклонником новейшей ню-метал-сцены, наряду с Linkin Park, Rage Against the Machine, P.O.D., Korn, конечно, были ещё Radiohead, Aphex Twin, Prodigy и другие легенды своего времени. Меня невероятно вдохновляла способность музыкантов создавать не только яркие образы вокруг собственной музыки, но и целые визуальные миры. Сегодня в своих предпочтениях я уже далёк от ню-метала и жёсткой электроники, мой слух привлекает сложная гармоническая песенная музыка. Из последних влюблённостей назову Mk.gee. Но вечными лидерами моих плейлистов остаются Майкл Киванука, Дэниел Сизар, Tame Impala, Alabama Shakes, Bon Iver, Coldplay, Durand Jones & The Indications, El Michels Affair, Kings of Convenience. Последние два года очень много слушаю и коллекционирую эмбиент-музыку, а также бразильскую и португальскую босанову. Собираю виниловую коллекцию», - отметил собеседник НСН.
Театр и комиксы: «Принципы, а не тесто»
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль «Имя» на сцене Театра Моссовета, «Крик лангусты» в Театре Вахтангова и «Чайка» в МХТ имени Чехова в постановке Константина Хабенского.
В Петербург приедет «Ленком» со спектаклем «Репетиция оркестра», а в Казани выбрали спектакль-трилллер «Десять», героями которого становятся сами зрители.
Олег Трофим объяснил, из чего «слеплены» герои комиксов и почему Майору Грому не страшен хейт, который обрушили на «Колобка» фанаты «Человека-паука».
«Я не самый большой поклонник комиксов о супергероях, если честно. Но в то же время до мурашек благоговею перед графическим романом Алана Мура и Дэйва Гиббонса «Хранители» — это непревзойдённый шедевр. И фильм Зака Снайдера по этому роману восхищает меня ничуть не меньше. Я думаю, что главное отличие российских супергероев от американских заключается только в длине истории. Американцы прошли путь длиной более чем в полвека, для них это уже целая мифология, как Боги в Древней Греции. В России же путь наших героев пока ещё только перевалил за второй десяток, но всё впереди. Время показало, что наши читатели и зрители готовы, хотят и любят наших героев. Так что можно заключить, что впереди большой и интересный путь. Ну а если говорить про давление на «Колобка», то, конечно, «Майор Гром» выдержал и не такое. Всё-таки он состоит из принципов, а не из теста», - отметил режиссер.
Кино: Гром, Бандерас и Эминем
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут комедия «Не по-детски» с Сергеем Безруковым, вторая часть фильма «Мой папа – медведь» и байопик с Антонио Бандерасом «Тони», рассказывающий о шеф-поваре Энтони Бурдене.
Олег Трофим отметил, что его не очень впечатлил прогремевший в России и мире байопик «Майкл», и посоветовал фильмы этого жанра об Эминеме и Иэне Кёртисе.
«"Майкла" я посмотрел совсем недавно, был очень наслышан восторженных отзывов, но, к сожалению, фильм меня разочаровал, потому что он, скорее, шоу о жизни этой великой и неоднозначной личности — этакий буклет с тезисами и красивыми номерами. В биографическом кино я ценю в первую очередь взгляд автора на историческую личность — прочтение. Из удачных фильмов отмечу фильм "Рэй" (2004) о Рэе Чарльзе, "Жизнь в розовом цвете" (2007) об Эдит Пиаф, "8 милю" о творческом становлении Эминема (2002) и "Контроль" — фильм Антона Корбайна об Иэне Кёртисе, фронтмене Joy Division», - отметил режиссер.
Он также рассказал о знаковых картинах в своей карьере.
«"Лёд" стал для меня стартом карьеры в кино, с каждым годом мои чувства к этому милейшему фильму только крепнут, но киновселенная о Майоре Громе — это уже буквально моё детище. Вместе с Мишей Китаевым и Артёмом Габреляновым мы больше шести лет создаём целый мир, полный не только историй и приключений, но поэзии и музыки. Для всех фильмов я всегда также выступал музыкальным редактором и лично подбирал все саундтреки, продюсировал коллаборации с нашими артистами — известными и совсем начинающими. Киновселенная Майора Грома — это моя любовь и отдушина по всем фронтам», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM и Радио JAZZ.
Насыщенных вам выходных!
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