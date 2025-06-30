Зачем маркетплейсы задирают цены на русский винил?
Гендиректор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева заявила НСН, что отпускная цена виниловых пластинок в несколько раз ниже магазинных ценников, что порождает мифы о дороговизне российского производства...
Генеральный директор «Мультимедиа холдинга» (в холдинг входит единственный в России завод полного цикла по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн») Евгения Киселева опровергла в эфире НСН мифы о том, что русский винил дороже западного. По ее словам, отпускная цена российских пластинок гораздо ниже, чем у зарубежных.
Поводом для заявления стало интервью эксперта в области аудио-оборудования, аудиофила Михаила Борзенкова, который убежден, что виниловые пластинки, выпущенные в России, много дороже зарубежных.
«Пластинка в среднем стоит пять тысяч рублей. У нас много пластинок приезжает из-за рубежа, потому что производства в России всего два – «Ультра Продакшн» в Москве и сейчас появился завод на Урале. Но, произведенные в России пластинки стоят как зарубежные, а то и дороже, так как производственный процесс требует большого количества зарубежных материалов. Сама виниловая масса не производится в нашей стране, ее закупают как минимум в Китае. Уральские ребята закупают в Италии, например. Всё это входит в цену пластинки», - рассказал НСН Борзенков.
По его мнению, российские заводы закупают сырье за рубежом и способны лишь печатать пластинки, не имея технологии производства собственных матриц и лакерных дисков.
«В России делают финальную стадию производства – происходит сама печать пластинки. А стадий много: если у вас есть фонограмма, вы на станке нарезаете лаковый диск, потом с него путем химического осаждения материала делается матрица, с помощью которой потом печатаются пластинки. Матрица и нарезка лакового диска делается за границей. Плюс в России дорогая полиграфия, скорее всего, ее тоже будут делать не у нас, раньше ее делали в Чехии», - считает Михаил Борзенков.
Генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева категорически опровергла НСН утверждения о дороговизне выпущенных в России пластинок.
«Произведенные в нашей стране виниловые пластинки стоят существенно дешевле, чем зарубежные. Однако российские производители не занимаются продажей винила в розницу, поэтому цена на продукцию формируется заказчиками и маркетплейсами. Не имею права называть конкретные цифры контрактов, но, поверьте, наша отпускная цена разительно отличается от цен на прилавках магазинов, отличается порой в несколько раз!», - отметила она.
Евгения Киселева также опровергла заявление Борзенкова, что в России нет собственного производства матриц и лакерных дисков.
«Завод «Ультра Продакшн» - единственный в России завод, где есть оборудование для полного цикла производства виниловых пластинок. Матрицы и диски делаем мы сами, это уникальное конкурентное преимущество «Ультра Продакшн». Кроме того, во всей России только наш завод может записать матрицу на аналоговом звуке, это доступно далеко не каждому заводу в Европе. Ну и что касается виниловой массы, то мы можем произвести пластинку из европейского сырья, но также мы используем и сырье российского производства. Мы много лет находимся в контакте с российскими производителями, развиваем импортозамещение. Поэтому производство "Ультра Продакшн" может реализовать абсолютно любые задумки заказчика», - подчеркнула Евгения Киселева.
Ранее представитель завода «Ультра Продакшн» рассказывал, что виниловые пластинки группы «Кино» заказывают для производства каждые четыре месяца уже в течение пяти лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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