Зачем маркетплейсы задирают цены на русский винил?

Поводом для заявления стало интервью эксперта в области аудио-оборудования, аудиофила Михаила Борзенкова, который убежден, что виниловые пластинки, выпущенные в России, много дороже зарубежных.

«Пластинка в среднем стоит пять тысяч рублей. У нас много пластинок приезжает из-за рубежа, потому что производства в России всего два – «Ультра Продакшн» в Москве и сейчас появился завод на Урале. Но, произведенные в России пластинки стоят как зарубежные, а то и дороже, так как производственный процесс требует большого количества зарубежных материалов. Сама виниловая масса не производится в нашей стране, ее закупают как минимум в Китае. Уральские ребята закупают в Италии, например. Всё это входит в цену пластинки», - рассказал НСН Борзенков.

По его мнению, российские заводы закупают сырье за рубежом и способны лишь печатать пластинки, не имея технологии производства собственных матриц и лакерных дисков.

«В России делают финальную стадию производства – происходит сама печать пластинки. А стадий много: если у вас есть фонограмма, вы на станке нарезаете лаковый диск, потом с него путем химического осаждения материала делается матрица, с помощью которой потом печатаются пластинки. Матрица и нарезка лакового диска делается за границей. Плюс в России дорогая полиграфия, скорее всего, ее тоже будут делать не у нас, раньше ее делали в Чехии», - считает Михаил Борзенков.