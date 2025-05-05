Эфир, винил и технологии: «Мультимедиа холдинг» определяет музыкальные тренды

5 мая «Мультимедиа холдинг», объединяющий три легендарные радиостанции, – «НАШЕ Радио», ROCK FM и JAZZ 89.1 FM, отмечает свой пятнадцатый день рождения. Праздничная дата стала символическим предисловием ко Дню российского радио. Это знаковое сочетание: три музыкальные вселенные ведущих радиостанций, ставшие эталоном в своем жанре, вместе создают ту самую необычайную магию эфира, которая так притягательна для слушателей.

«Поздравляю всех сотрудников «Мультимедиа холдинга» с 15-летием компании. Для нас это серьёзная дата: мы накопили огромный опыт и готовы делиться им с коллегами и партнерами. За нашими плечами большое количество успешных проектов, но главным капиталом по-прежнему остается наша команда. Каждый наш сотрудник – это профессионал в своей области и влюбленный в наше общее дело человек. Мы продолжим радовать слушателей качественным контентом – дарить вдохновляющую музыку, делиться только проверенными новостями и создавать по-настоящему тёплую атмосферу в эфире», – сказала генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева.

Еженедельная аудитория радио в России, по данным СМИ, превышает 50 миллионов человек. Но среди множества радиостанций слушатели каждый день выбирают «НАШЕ Радио», «ROCK FM» и «JAZZ 89.1 FM» – их совокупная ежемесячная аудитория насчитывает более чем 17,5 миллиона человек.

Радиостанции постоянно расширяют свой диапазон. За последний год к эфиру НАШЕго Радио присоединились жители Саранска, Нижнего Тагила, Феодосии и Кургана. 30 апреля радиостанция стала победителем среди 14-ти участников конкурса на право вещания во Владивостоке на частоте 92.7 FM – эфиры планируется начать в октябре 2025 года. Также к аудитории слушателей в ближайшее время присоединятся любители музыки Ростова-на-Дону.

Радио JAZZ 89.1 FM в прошедшем году начало радовать музыкальным контентом меломанов Северной столицы. Знаковым событием для всей джазовой индустрии стала церемония вручения десятой, юбилейной премии «Все Цвета Джаза», которая прошла в московском зале Omega Rooftop.

Радио ROCK FM победило в номинации «Глобальный эфир» премии «Стримпик» за стриминг в максимальном количестве стран. А в феврале 2025 года на радиостанции стартовала музыкальная программа «Квартирник Rock FM». Участниками пятничных выпусков уже стали известные трибьют-группы и музыканты: Ольга Кормухина, Александр Белов, Александр Маршал.

«Мультимедиа холдинг» входит в пятерку крупнейших медиахолдингов России и включает в себя не только радиостанции, но и известное российское информационное агентство «Национальная Служба Новостей» (НСН), рекламное агентство «ДЖЕМ», собственную студию звукозаписи «Vintage Records», единственный в России завод по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн».

«Национальная служба новостей» – информационное агентство, которое входит в Топ-5 федеральных информагентств страны по Индексу Цитируемости в российских СМИ. НСН обеспечивает новостями и оперативной информацией сразу четыре радиостанции — «Наше радио», «ROCK FM» и «Радио JAZZ», входящих в Мультимедиа Холдинг, а также радиосеть «Радио Родных Дорог». Каждый день новости НСН только в Москве слушают 1,5 млн. человек, а по России — больше 4 млн. человек. Сайт https://nsn.fm читает более девяти миллионов посетителей ежемесячно. На базе информационного агентства работает пресс-центр НСН - медийная площадка, которая существует с 2014 года и входит в тройку лидеров по популярности в столице. Среди гостей пресс-центра ежедневно выступают депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации РФ, органы исполнительной власти, популярные артисты театра и кино, режиссеры, певцы, общественные деятели и представители крупного бизнеса.

Рекламное и event & BTL агентство «ДЖЕМ» – один из лидирующих сейлз-хаусов России предоставляет весь спектр рекламных услуг на радио: от медиапланирования до производства креативных роликов. Среди клиентов – Т-Банк, Т-мобайл, ФСК, ПИК, Автоваз, Х5 групп, ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО, Роснефть, ЦИАН и др.

За годы работы «Мультимедиа холдинг» стал профессиональным продакшеном медиаконтента для продвижения крупных брендов через эфиры ведущих радиостанций и пресс-центр. В студии звукозаписи «Vintage Records» записывают хиты ведущие исполнители, такие как Баста, «Градусы», Zivert, Полина Гагарина и другие. А выпуская виниловые пластинки на заводе холдинга, музыканты превращают каждую композицию в настоящие арт-объекты. Студия звукозаписи не раз становилась площадкой съемок видеоклипов.

«Мультимедиа холдинг» – это пространство, где технологии встречаются с творчеством, музыканты находят своих слушателей через радиоэфиры, а эксперты пресс-центра приглашают миллионы россиян обсудить тренды и предложить решение значимых общественных вопросов.

