Дом Радио выпустил ограниченную серию квадратных виниловых пластинок
Дом Радио в Санкт-Петербурге представил коллекцию из семи квадратных виниловых пластинок «5 лет Дома Радио», приуроченную к пятилетию индустрии. На записях отражены разные музыкальные направления — от звукового авангарда до классической музыки.
В рамках проекта «Башня из слоновой кости V» пройдет презентация, на которой покажут специальную инсталляцию, повествующую о звуковой истории пространства. Пластинки будут воспроизводить семь проигрывателей.
В коллекцию вошли концерт «БИКАПО Небесного леса», концерт для резиденции Тарека Атуи, концерт «Башня из слоновой кости III», а также композиции Габриэля Форе, Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова, Теодора Курентзиса и Дмитрия Шостаковича.
Пластинки вышли ограниченным тиражом, они созданы по технологии lathe cut. Ее преимущество в том, что она позволяет услышать каждую деталь записи с сохранением естественного звучания пространства, голосов и инструментов.
Ранее британская певица Адель в социальных сетях анонсировала выпуск специального винилового бокс-сета с записью её шоу в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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