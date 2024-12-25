Дом Радио выпустил ограниченную серию квадратных виниловых пластинок

В рамках проекта «Башня из слоновой кости V» пройдет презентация, на которой покажут специальную инсталляцию, повествующую о звуковой истории пространства. Пластинки будут воспроизводить семь проигрывателей.

В коллекцию вошли концерт «БИКАПО Небесного леса», концерт для резиденции Тарека Атуи, концерт «Башня из слоновой кости III», а также композиции Габриэля Форе, Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова, Теодора Курентзиса и Дмитрия Шостаковича.

Пластинки вышли ограниченным тиражом, они созданы по технологии lathe cut. Ее преимущество в том, что она позволяет услышать каждую деталь записи с сохранением естественного звучания пространства, голосов и инструментов.

Ранее британская певица Адель в социальных сетях анонсировала выпуск специального винилового бокс-сета с записью её шоу в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

