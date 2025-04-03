Сколько стоит винил: Как коллекционировать и хранить пластинки

НАЧИНАЕМ РАЗБИРАТЬСЯ

Профессиональные коллекционеры уже знают, что винил различают по году выпуска, тиражу пластинки, популярности исполнителя или жанра, формату альбома, стране производства, а также по состоянию. С исполнителями и жанрами все довольно просто, это все-таки дело вкуса.

Разбираемся в различиях пластинок по году выпуска:

· Оригинал, «первопресс» — пластинка, которая вышла в год выпуска альбома и на определенном лейбле грамзаписи

· Переиздание — вышла через несколько месяцев или лет после первого выхода альбома

· Новодел — записана позднее середины девяностых

Пластинки печатают на специальном прессе, предварительно изготовив для альбома стальную матрицу. Этот механизм в процессе «штамповки» винила изнашивается, поэтому ценители считают, что первые пластинки выходят самыми качественными. Фанаты покупают именно «первопрессы», разыскивая их и выменивая друг у друга. Такие пластинки могут стоить в 30 раз больше, но здесь цена ограничивается уже только готовностью коллекционера платить за «оригинал».

Для официального вступления в музыкальные ряды коллекционеров винила нам потребуется: сам проигрыватель, фонокорректор, усилитель звука и колонки.

ЧТО С ЦЕНАМИ

Цены на виниловый проигрыватель сегодня стартуют от 6000 рублей, а более серьезные модели обойдутся в 75 000 рублей и выше (например, Pioneer DJ PLX-500, Thorens TD-202, Technics SL-1210 mk7).

Что касается виниловых пластинок, их средняя стоимость за 2024 год увеличилась на 10% и сейчас составляет около 3300 рублей. Соавтор тематического YouTube-канала о виниле Святослав Кононов рассказал НСН, что за 2024 год цены на виниловые пластинки выросли в полтора-два раза, однако спрос на диски среди россиян не падает.

«Сейчас новые одинарные пластинки стоят от четырех тысяч рублей. Все пластинки стали до нас долго доходить. Есть новинки, которые мы ждем полтора месяца точно. Все привязано к доллару, пластинки доставляются через третьи страны, что увеличивает конечную стоимость для потребителя. Мы не теряем надежды, тема винила активно развивается. Я сам заметил, что винил просочился даже в рекламу на телевидении, в интернете много упоминаний виниловых пластинок. Я уверен, что в России еще не наступил пик популярности винила, так что прогнозирую на 2025 год еще больший рост спроса на пластинки. Цены россиян не пугают, это видно», - сказал собеседник НСН.

А режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов, который никогда не скрывал своей любви к винилу, рассказал НСН, что многие российские магазины, занимающиеся продажей виниловых пластинок, устанавливают необоснованно высокие цены на диски.

«Винил - моя давняя любовь и страсть, я собираю диски с 14 лет. Я много приобретаю винила, собираю пластинки по России, покупаю через интернет. Из-за границы теперь пластинки доставляются дольше, но ни разу не было никаких проблем. Я покупаю диски через людей, которые этим занимаются профессионально, у них налажен свой контакт: я говорю номер диска, который меня интересует, а они его ищут, берут на себя все проблемы, связанные с оформлением, доставкой и так далее. Конечно, выходило бы дешевле, если я бы я делал это самостоятельно, однако я, например, не освоил такой пункт как обмен. Думаю, надо как-то уже выйти в эту сеть, где меняются виниловыми дисками, и некоторые поменять», - признался он.

У Грымова, по его подсчетам, в коллекции уже более десяти тысяч пластинок.

Рост спроса на виниловые пластинки в России не связан с уходом из страны стриминговых сервисов, заявил НСН директор единственного в России винилового завода «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов. Он отметил, что на 90% рост тиража виниловых пластинок зависит от российских исполнителей.

Белоногов также объяснил высокую стоимость виниловых пластинок.

«Это дорогое производство, особенно в России. Все комплектующие для виниловых пластинок импортные, в основном они производятся в странах Евросоюза. Поскольку сегодня у нас непростые отношения с этим регионом, время доставки комплектующих увеличилось, соответственно, выросла и цена. Ранее на рост цен повлиял коронавирус, поскольку были нарушены логистические цепочки», — отметил директор «Ультра Продакшн».