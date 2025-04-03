Сколько стоит винил: Как коллекционировать и хранить пластинки
За год в России только на маркетплейсах рост продаж виниловых пластинок составил более 88%. Специалисты рассказали, как собрать самую душевную коллекцию и сколько это сегодня стоит.
Коллекционирование винила сегодня вновь набирает обороты, привлекает слушателей из разных жанров и становится не просто ритуалом, а настоящим видом искусства для ценителей прекрасного.
Специалисты называют винил «самой живой» историей, спрос на пластинки ежегодно растет, цикличность моды закономерно приводит к тому, что любители и профессионалы жанры начинают скупать проигрыватели и раритетные альбомы.
За 2024 год только на маркетплейсах Ozon и Wildberries рост продаж составил более 88%, до 40,5 тысячи пластинок, подсчитали аналитики Moneyplace. А общая выручка от реализации винила выросла на 102,8% - с 79,6 до 161,6 миллиона рублей.
Покупать пластинки можно с разными целями: например, собрать свою идеальную коллекцию из альбомов любимых музыкантов. При этом редкие коллекционные записи могут стоить десятки тысяч долларов, поэтому здесь речь может идти и о выгодном инвестировании. Но настоящие «виниловые коллекционеры» все-таки верят в особую магию своего хобби, которая не имеет ничего общего с деньгами, а только с любовью и идеей.
НСН рассказывает, как собрать самую душевную коллекцию, с чего начать, как выбирать и как хранить пластинки.
НАЧИНАЕМ РАЗБИРАТЬСЯ
Профессиональные коллекционеры уже знают, что винил различают по году выпуска, тиражу пластинки, популярности исполнителя или жанра, формату альбома, стране производства, а также по состоянию. С исполнителями и жанрами все довольно просто, это все-таки дело вкуса.
Разбираемся в различиях пластинок по году выпуска:
· Оригинал, «первопресс» — пластинка, которая вышла в год выпуска альбома и на определенном лейбле грамзаписи
· Переиздание — вышла через несколько месяцев или лет после первого выхода альбома
· Новодел — записана позднее середины девяностых
Пластинки печатают на специальном прессе, предварительно изготовив для альбома стальную матрицу. Этот механизм в процессе «штамповки» винила изнашивается, поэтому ценители считают, что первые пластинки выходят самыми качественными. Фанаты покупают именно «первопрессы», разыскивая их и выменивая друг у друга. Такие пластинки могут стоить в 30 раз больше, но здесь цена ограничивается уже только готовностью коллекционера платить за «оригинал».
Для официального вступления в музыкальные ряды коллекционеров винила нам потребуется: сам проигрыватель, фонокорректор, усилитель звука и колонки.
ЧТО С ЦЕНАМИ
Цены на виниловый проигрыватель сегодня стартуют от 6000 рублей, а более серьезные модели обойдутся в 75 000 рублей и выше (например, Pioneer DJ PLX-500, Thorens TD-202, Technics SL-1210 mk7).
Что касается виниловых пластинок, их средняя стоимость за 2024 год увеличилась на 10% и сейчас составляет около 3300 рублей. Соавтор тематического YouTube-канала о виниле Святослав Кононов рассказал НСН, что за 2024 год цены на виниловые пластинки выросли в полтора-два раза, однако спрос на диски среди россиян не падает.
«Сейчас новые одинарные пластинки стоят от четырех тысяч рублей. Все пластинки стали до нас долго доходить. Есть новинки, которые мы ждем полтора месяца точно. Все привязано к доллару, пластинки доставляются через третьи страны, что увеличивает конечную стоимость для потребителя. Мы не теряем надежды, тема винила активно развивается. Я сам заметил, что винил просочился даже в рекламу на телевидении, в интернете много упоминаний виниловых пластинок. Я уверен, что в России еще не наступил пик популярности винила, так что прогнозирую на 2025 год еще больший рост спроса на пластинки. Цены россиян не пугают, это видно», - сказал собеседник НСН.
А режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов, который никогда не скрывал своей любви к винилу, рассказал НСН, что многие российские магазины, занимающиеся продажей виниловых пластинок, устанавливают необоснованно высокие цены на диски.
«Винил - моя давняя любовь и страсть, я собираю диски с 14 лет. Я много приобретаю винила, собираю пластинки по России, покупаю через интернет. Из-за границы теперь пластинки доставляются дольше, но ни разу не было никаких проблем. Я покупаю диски через людей, которые этим занимаются профессионально, у них налажен свой контакт: я говорю номер диска, который меня интересует, а они его ищут, берут на себя все проблемы, связанные с оформлением, доставкой и так далее. Конечно, выходило бы дешевле, если я бы я делал это самостоятельно, однако я, например, не освоил такой пункт как обмен. Думаю, надо как-то уже выйти в эту сеть, где меняются виниловыми дисками, и некоторые поменять», - признался он.
У Грымова, по его подсчетам, в коллекции уже более десяти тысяч пластинок.
Рост спроса на виниловые пластинки в России не связан с уходом из страны стриминговых сервисов, заявил НСН директор единственного в России винилового завода «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов. Он отметил, что на 90% рост тиража виниловых пластинок зависит от российских исполнителей.
Белоногов также объяснил высокую стоимость виниловых пластинок.
«Это дорогое производство, особенно в России. Все комплектующие для виниловых пластинок импортные, в основном они производятся в странах Евросоюза. Поскольку сегодня у нас непростые отношения с этим регионом, время доставки комплектующих увеличилось, соответственно, выросла и цена. Ранее на рост цен повлиял коронавирус, поскольку были нарушены логистические цепочки», — отметил директор «Ультра Продакшн».
БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ
Предупреждаем, что винил – довольно «нежный» музыкальный носитель, который нуждается в бережном обращении и уходе. Одна небольшая царапина может привести к тому, что звучание любимой мелодии уже не будет прежним.
Как хранить свою виниловую коллекцию:
· Вертикальное положение: нельзя класть альбомы друг на друга, как кассеты
· Прикосновения: от любого прикосновения пальцев на поверхности остаются следы, поэтому держите блин только за края и центр
· Пыль: всегда смахивайте или сдувайте пыль с пластинки перед прослушиванием
· Конверт: чтобы пыли не было, всегда храните пластинки в специальных конвертах, не ленитесь убирать туда заветный альбом сразу после прослушивания
· Свет: никаких прямых солнечных лучей, это портит пластинки
· Температура: не храните винил рядом с батареями или камином
· Проветривание: пластинку нужно периодически доставать из конверта, даже если вы ей не пользуетесь, «прокручивайте» ее для профилактики
· Нежная чистка: здесь лучшим решением будет обычная вода и тряпочка из микрофибры, которая не оставит лишних следов
СЛОВО МУЗЫКАНТАМ-АУДИОФИЛАМ
Сегодня «записать» настоящий винил – это не такая простая история, к чему стремятся только настоящие ценители прекрасного во всех смыслах звучания.
Глава уникальной аналоговой студии звукозаписи «Vintage Records» Дмитрий Куликов заявил в разговоре с НСН, что это единственная в стране студия, которая предлагает музыкантам записать полностью аналоговый звук.
«Центральная консоль у нас – это пульт Solid State Logic SSL 6056G, лучший в мире для записи и сведения. Его уникальность в том, что в аналоговом тракте короткий путь, имеются позолоченные контакты, толстые провода, и это дает звуку богатую характеристику, а также сокращает потери. Еще одна фишка: у нас выпускают пластинки с тремя буквами «А» - аналоговая запись, аналоговое сведение, аналоговый мастеринг. Сейчас это редкость. У нас есть широкий 24х-канальный магнитофон, мы записываем на него, с него сводим через аналоговый пульт на узкую ленту, и эту узкую ленту уносим в мастеринг, нарезаем из нее рекорды, произведения, и прямо с пленки нарезаем винил. Такой возможностью у нас в стране ни одна студия не обладает», - пояснил он.
Куликов в беседе с НСН раскрыл имена артистов, которые неравнодушны к винилу в своем творчестве.
«Если брать сферу рока, то все наши топовые музыканты записывали у нас альбомы – Земфира (признана в России иноагентом), "Ночные снайперы" и так далее. Ели брать хип-хоп, Баста у нас записывался много раз, хотя у него своя студия, в которую он максимально вкладывается. Егор Крид записывал альбом здесь. Крид на две недели студию снял», - рассказал он.
Винил занимает сегодня второе место среди аудионосителей по качеству звука, при этом так называемых аудиофилов привлекает эффект присутствия, объяснил в интервью НСН главный инженер компании «Next-Sound» Михаил Сидаш.
«Понятно, что мастер-лента - это эталон, но не все могут позволить себе купить, содержать такую технику и иметь необходимую площадь, - это аппарат размером с небольшой холодильник, плюс его надо обслуживать. На втором месте идет винил, потому что это церемония знакомства с музыкой, с пластинкой. Сам по себе это формат, в котором есть паразитные резонансы», - отметил он.
Лидер рок-группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков заявил, что считает виниловые пластинки единственным качественным носителем музыки, а не просто модным трендом.
«Все эти mp3, ноли и единички вообще невозможно слушать, плёнки кассет давным-давно осыпались, а винил жив и живет. То, что он востребован слушателем, лишь подтверждает этот факт», - заключил рокер.
Известно, что «Чиж» - обладатель коллекции из почти 14 тысяч пластинок. Музыкант шутит, что ему даже приходилось переезжать, когда в очередной квартире заканчивалось место для его виниловой коллекции.
Басист рок-группы «Аффинаж» Сергей Шиляев также рассказал НСН, что неравнодушен к виниловым пластинкам, коллектив нередко издает свои альбомы на этом носителе, но у музыкантов особый подход к этому вопросу.
«Я коллекционирую винил, глубоко в этой теме, даже немножко занимаюсь ресейлом. Проигрыватели у нас в коллективе есть у солиста Миши (Эм Калинин) и Саши Корюковца, нашего баяниста. Пытаюсь их за собой подтянуть, периодически дарю пластинки. Есть смысл издавать альбомы на виниле, когда вокруг них сформировался определенный культ. Тогда и тиражи разлетаются», - объяснил музыкант.
Как добавил Шиляев, среди поклонников группы есть фанаты, которые не пропускают ни одного релиза на виниле.
Народный артист РФ Филипп Киркоров тоже рассказал НСН о своей любви к виниловому звучанию и заявил, что к юбилею выпустит все свои альбомы на пластинках.
«Я решил выпустить винил, потому что я из того самого детства, когда мы сами слушали винил. Я лично учился петь, слушая пластинки Энгельберта Хампердинка и Тома Джонса. Я очень люблю слушать винил. Я заморочен на виниловом звуке, на этом скрипе, на неповторимом саунде, который присущ именно винилу. Я хочу собрать записи всех своих альбомов в виниловый сборник из нескольких пластинок и выпустить его к своему юбилею, через пару лет», - рассказал он.
ВЕЛИКИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
О некоторых коллекционерах винила мы уже рассказали. Примечательно, что это хобби набирает популярность не только в России, но и по всему миру. При этом это увлечение, конечно, можно назвать даже «древним».
Не только музыканты грезят винилом, среди самых «серьезных» коллекционеров пластинок, например, Энди Уорхолл – американский художник и ключевая фигура поп-арта. Для него виниловая пластинка стало соединением художественного и музыкального.
С 1949 года и до самой своей смерти в 1987 году Уорхолл занимался оформлением альбомов таких культовых музыкантов, как The Rolling Stones, Джон Кейл, Джон Леннон, Арета Франклин, и многих других. Среди самых известных его работ — обложка The Velvet Underground & Nico со знаменитым желтым бананом, которая стала одним из наиболее широко тиражируемых символов поп-арта.
Культовый японский автор Харуки Мураками неоднократно говорил в интервью, что считает себя коллекционером винила. В его коллекции в основном джазовые альбомы.
«В какой бы стране я ни оказался, как только выдаётся свободное время, я отправляюсь искать подержанные пластинки», - говорит он.
Это увлечение побудило его написать целую книгу «Джазовые портреты», в которую вошли эссе о таких известных джазовых музыкантах как Майлз Дэвис, Стэн Гетц, Чарли Паркер, Билли Холидей, и многих других.
Известный российский саксофонист Игорь Бутман и его клуб в 2010 году посвятили книге джазовый фестиваль, «озвучив» портреты из шести эссе.
Еще одним знаковым коллекционером винила всегда считался Стив Джобс. Человек, придумавший iPod, оставался верен винилу на протяжении всей жизни. Канадский певец и композитор Нил Янг, который обсуждал с Джобсом разные музыкальные форматы, называет его пионером цифровой музыки и добавляет:
«…Но дома он слушал только винил».
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