«Бодро и угарно»: Найк Борзов оценил свое выступление на фестивале «НАШИ в ГОРОДЕ»
На фестивале был исполнен прикольный сет психоделического панк-рока, который дал публике угар, заявил в пресс-центре НСН певец Найк Борзов.
Выступление Найка Борзова привело зрителей в восторг, они кайфанули с бодрого и угарного плейлиста, рассказал сам артист в пресс-центре НСН.
В эти дни в кинопарке «Москино» проходит фестиваль «НАШИ в ГОРОДЕ». Он продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Найк Борзов назвал свое выступление он угарным.
«Я немножко не выключаю “хулиганское” состояние из жизни. Всегда есть возможность импровизации, так сказать. Поэтому мы дали сегодня немного такого психоделического панк-рока. Было угарно, сет прикольный, очень бодрый. Я сам кайфанул, люди тоже офигели — было круто. Моя музыка вообще везде звучит хорошо: на открытых пространствах, сценах, в клубах. Я просто получаю удовольствие от всех выступлений, поэтому не могу сказать, что мне больше нравится», — заключил он.
Ранее Найк Борзов признался в любви к кинопарку «Москино» в пресс-центре НСН.
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