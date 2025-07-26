Выступление Найка Борзова привело зрителей в восторг, они кайфанули с бодрого и угарного плейлиста, рассказал сам артист в пресс-центре НСН.

В эти дни в кинопарке «Москино» проходит фестиваль «НАШИ в ГОРОДЕ». Он продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Найк Борзов назвал свое выступление он угарным.