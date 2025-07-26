«Бодро и угарно»: Найк Борзов оценил свое выступление на фестивале «НАШИ в ГОРОДЕ»

На фестивале был исполнен прикольный сет психоделического панк-рока, который дал публике угар, заявил в пресс-центре НСН певец Найк Борзов.

Выступление Найка Борзова привело зрителей в восторг, они кайфанули с бодрого и угарного плейлиста, рассказал сам артист в пресс-центре НСН.

В эти дни в кинопарке «Москино» проходит фестиваль «НАШИ в ГОРОДЕ». Он продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Найк Борзов назвал свое выступление он угарным.

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пресс-конференция Найка Борзова
«Я немножко не выключаю “хулиганское” состояние из жизни. Всегда есть возможность импровизации, так сказать. Поэтому мы дали сегодня немного такого психоделического панк-рока. Было угарно, сет прикольный, очень бодрый. Я сам кайфанул, люди тоже офигели — было круто. Моя музыка вообще везде звучит хорошо: на открытых пространствах, сценах, в клубах. Я просто получаю удовольствие от всех выступлений, поэтому не могу сказать, что мне больше нравится», — заключил он.

Ранее Найк Борзов признался в любви к кинопарку «Москино» в пресс-центре НСН.

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ФОТО: НСН
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