«Запретов нет!»: Милонов защитил депутатов, засветившихся с Инстасамкой

В начале января 2023 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила запретить концерты рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарьи Зотеевой). По словам Мизулиной, Инстасамка рекламировала магазины по продаже наркотиков, а на ее концертах имели место «нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям».

Сама певица, прославившаяся хитом «За деньги да», отвергла обвинения Мизулиной, заверив, что не собираемся «пропагандировать разврат, проституцию и наркотики», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

