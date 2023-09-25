«Запретов нет!»: Милонов защитил депутатов, засветившихся с Инстасамкой
«Вредные люди» есть даже в Госдуме, а «бездарная» Инстасамка для кого-то является авторитетом, сказал в эфире НСН Виталий Милонов.
В Госдуме и «Единой России» нет «запретного списка» артистов, с которыми неуместно появляться вместе, заявил в интервью НСН депутат Виталий Милонов.
Ранее Институт развития интернета представил в Москве более 100 кинопроектов, которые выйдут в 2023-2024 годах. В числе гостей презентации были, в частности, депутаты Елена Ямпольская, Александр Хинштейн и Петр Толстой, а также певица Инстасамка, которую ранее обвиняли в пропаганде разврата и наркотиков.
«Я общаюсь с разными людьми и бываю на мероприятиях, где присутствуют люди, которые мне лично неприятны. Даже в Госдуме есть люди, которых я считаю достаточно вредными для нашей страны, но что поделать, у них есть свои избиратели. У Инстасамки тоже есть свои слушатели. То, что я считаю ее бездарной посредственностью, это моя личная позиция. Если ее знают, значит она что-то делает, видимо поет ртом, она для кого-то является авторитетным источником коммуникации. Если она при этом готова участвовать в правильных вещах, почему бы нет», - сказал Милонов.
По его словам, единороссам не запрещают участвовать в «фриковых шоу».
«У депутатов нет списка людей, с которыми нельзя появляться вместе, никто мне ничего подобного не говорил. Вопрос не в том, что ты их поддерживаешь. Наоборот, если у тебя есть силы, то можешь показать, что их доводы не обоснованы. Конечно, есть откровенно фриковые шоу, но есть, где можно просто посмеяться. В "Единой России" точно никаких ограничений нет», - заключил собеседник НСН.
В начале января 2023 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила запретить концерты рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарьи Зотеевой). По словам Мизулиной, Инстасамка рекламировала магазины по продаже наркотиков, а на ее концертах имели место «нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям».
Сама певица, прославившаяся хитом «За деньги да», отвергла обвинения Мизулиной, заверив, что не собираемся «пропагандировать разврат, проституцию и наркотики», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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