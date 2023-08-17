«Селфи, рэп и Инстасамка»: Стриминг озолотил юных музыкантов и поглотил россиян

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ: «НАСЫЩЕНИЕ И РУССКАЯ МУЗЫКА»

«Российский рынок с 2019 года является рынком музыки на русском языке, он пережил все изменения и чувствует себя очень здорово. Он немножечко замедляется с точки зрения роста, но это совершенно нормально. У нас несколько десятков миллионов человек пользуются стримингом. Рынок достиг своего насыщения. Те, кто подписался на любой стриминговый сервис 10 лет назад, когда им было 25 лет, уже имеют семейную подписку, а через два года их ребенок потребует отдельную подписку, потому что совершенно не хочет слушать старперскую музыку. Будет органический рост, который повторяет всемирный тренд. Как только все в аудитории до 30 лет так или иначе подписаны на музыкальные сервисы, они начинают расти. Количество людей, которые вообще отказываются от стриминга, стремится к 1%», - сказал Коннов.

По его словам, большинство пользователей ушедших сервисов стали пользоваться «Яндексом».

«Исходя из того, что мы видим на сегодняшний день, уход международных сервисов не оказал существенного воздействия на российских пользователей. И в Spotify, который ушел, и в Apple, который остался частично (вы там можете слушать новую российскую музыку, но не международную), и в сервисах "Яндекса" и "ВКонтакте" от 70 до 90% пользователей слушают исключительно музыку на русском языке. Из тех сервисов, которые ушли, максимальное число пользователей перешло к "Яндексу"», - указал исполнительный директор Zvonko Digital.

О ДЕНЬГАХ И ПОПУЛЯРНОСТИ: «ИНСТАСАМКА И ТУПАЯ МУЗЫКА»

Коннов отметил, что стриминг становится главным источником доходов для молодых музыкантов, причем для этого достаточно одной «выстрелившей» песни.

«Сейчас в российской индустрии существует два источника дохода: это концерты, включая частные, и стриминг. Все остальные источники доходов приносят артистам меньше 5%. Есть артисты, у которых доход от стриминга достигает 50%, а есть, кому он приносит 20%, это зависит от возраста исполнителей. Чем вы моложе и популярнее, тем больше у вас доля стриминга, которая может достигать и 80%. Чем вы старше, известнее, чем больше вы повернуты на живом или качественном звуке, аранжировках и несиюминутных текстах, тем меньше у вас доход в стриминге. Стриминг во всем мире – это очень простая и очень тупая музыка. В топе популярности сейчас поп и рэп. Стриминг и артист – это с одной стороны сочетаемые вещи, а с другой – в стриминге люди слушают конкретные песни. Очень часто возникает ситуация, когда у артиста есть большой трек, он может быть известен, люди понимают, кто это, но "подзависают" при вопросе, какая у этого артиста вторая или третья песня. Я сейчас говорю про завсегдатая чартов Инстасамку», - разъяснил он.

По оценке собеседника НСН, успешные альбомы приносят российским исполнителям от 20 до 50 млн в год или даже в полугодие.