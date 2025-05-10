В Госдуме рассмотрят запрет на продажу продукции с никотином на остановках

Инициатором стала Законодательная Дума Хабаровского края.

Если закон примут, то запрет затронет не только сигареты и папиросы, но и коснется вейпов, электронных сигарет, трубок и иных устройств для курения продукции, в том числе и кальянов.

Ранее пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян заявила НСН, что болезнь EVALI вызывает не только классическое поражение легких, но и разные виды пневмонии.

