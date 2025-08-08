«Я против запретов!»: Бизнесмен Рыбаков пообещал не удалять альбомы Инстасамки и Шнурова
Намерение купить и удалить альбом Гуфа было эмоциональным, спонтанным и необдуманным, сказал в эфире НСН Игорь Рыбаков, предложив правообладателю «Города дорог» подарить его исполнителю.
Миллиардер и музыкант Игорь Рыбаков в интервью НСН раскрыл подробности несостоявшейся сделки с покупкой альбома Гуфа, подчеркнув, что выступает против каких-либо запретов и не планирует выкупать и удалять диски известных и эпатажных рокеров и рэперов.
Ранее стало известно, что Рыбаков хотел купить за 95 млн рублей дебютный альбом рэпера Гуфа «Город дорог» и удалить его из стримингов, оградив молодежь от его негативного влияния. Правообладатель альбома, глава лейбла «Монолит рекордс» Антон Пронин, узнав о намерениях бизнесмена, отказался от сделки, выставив альбом на продажу уже за 100 млн рублей.
КТО ВРЕДНЕЕ ГУФА?
- Ваше заявление о покупке альбома Гуфа с его последующим уничтожением вызвало большой резонанс, многие сочли эту историю хайпом. Что же это было? Вы действительно хотели удалить альбом или фраза об удалении была шуткой, вышедшей впоследствии из-под контроля?
- Изначально мы не обсуждали с Антоном Прониным назначение сделки, покупки. Когда я озвучил свою цель, тогда он встал в позу - сказал, что в случае удаления не продаст альбом. Как предприниматель с 30-летним опытом скажу, что так серьезные предприниматели не делают. И вообще, он уже 20 лет зарабатывает на активе - мог бы и подарить его Алексею. Теперь эти деньги я направлю на обучение одаренных детей в Физтех-школе.
- Откуда взялась сумма в 100 млн рублей? Это нормальный ценник для альбома Гуфа?
- Сумма сделки изначально была озвучена Антоном Прониным во время подкаста на моем YouTube-канале. Меня условия устроили, мы начали анализ актива. Это было эмоциональное решение.
- Альбомы каких музыкантов, помимо Гуфа, вы считаете вредными и достойными удаления с площадок? Возможно, в их числе Моргенштерн (признан в РФ иноагентом), Инстасамка или даже Сергей Шнуров?
- Я против запретов. Моя попытка удаления альбома - моя личная история. Я теперь считаю ее слишком спонтанной и необдуманной. А с функцией контроля содержания песен сегодня отлично справляется Роскомнадзор.
«ЗАРЯЖАЕМ БАБКИ»: ГОТОВ ПОМОГАТЬ МУЗЫКАНТАМ
- Вы не только бизнесмен, а также музыкант и блогер. У вас даже есть совместная запись с рэпером Витей АК. Расскажите об этой коллаборации?
- С Витей у нас получилась очень мощная коллаборация под названием “Заряжаем бабки”, трек и клип. Сделали его по приколу три года назад. Клип - настоящий блокбастер, короткометражка, который мы снимали в Питере! Плюс к нам вписался еще гениальный пародист Илья Сатир. Кстати, с Витей у нас остались прекрасные отношения. С удовольствием пересматриваю это видео. Тем не менее, сейчас мне ближе другая музыка.
- Как отреагировали ваши подписчики и знакомые из рэп-тусовки на заявление о планах удалить альбом Гуфа - смеялись или обижались? Просили ли купить их альбомы тот же Витя АК или другие музыканты?
- Реакция была вполне ожидаемой - кто-то негодовал, кто-то поддержал. Это нормально, новость же резонансная. Нет, Витя не просил, но подобные предложения поступали от других артистов.
- Обращаются ли к вам за помощью музыканты с просьбой продюсировать их альбомы? Готовы ли вы помогать какому-либо рэперу, если заинтересует его творчество?
- Демки поступают в огромном количестве, менеджер не успевает разбирать. Помогать музыкантам готов, но этот музыкант должен быть исключительным и чем-то ярко и выгодно выделяться на фоне других.
