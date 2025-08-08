КТО ВРЕДНЕЕ ГУФА?

- Ваше заявление о покупке альбома Гуфа с его последующим уничтожением вызвало большой резонанс, многие сочли эту историю хайпом. Что же это было? Вы действительно хотели удалить альбом или фраза об удалении была шуткой, вышедшей впоследствии из-под контроля?

- Изначально мы не обсуждали с Антоном Прониным назначение сделки, покупки. Когда я озвучил свою цель, тогда он встал в позу - сказал, что в случае удаления не продаст альбом. Как предприниматель с 30-летним опытом скажу, что так серьезные предприниматели не делают. И вообще, он уже 20 лет зарабатывает на активе - мог бы и подарить его Алексею. Теперь эти деньги я направлю на обучение одаренных детей в Физтех-школе.

- Откуда взялась сумма в 100 млн рублей? Это нормальный ценник для альбома Гуфа?

- Сумма сделки изначально была озвучена Антоном Прониным во время подкаста на моем YouTube-канале. Меня условия устроили, мы начали анализ актива. Это было эмоциональное решение.

- Альбомы каких музыкантов, помимо Гуфа, вы считаете вредными и достойными удаления с площадок? Возможно, в их числе Моргенштерн (признан в РФ иноагентом), Инстасамка или даже Сергей Шнуров?

- Я против запретов. Моя попытка удаления альбома - моя личная история. Я теперь считаю ее слишком спонтанной и необдуманной. А с функцией контроля содержания песен сегодня отлично справляется Роскомнадзор.