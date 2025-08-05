По его словам, сейчас альбом доступен к покупке, а его стартовая цена составляет 100 миллионов рублей.

«Права на альбом я по-прежнему выставляю на продажу. Кроме того, за время этой шумихи на меня вышли пару человек, которые обозначили свое желание купить эти права. Изначально я оценивал альбом в 100 миллионов рублей и больше. Игорь – хороший бизнесмен, ему удалось эту стоимость сторговать. Сейчас цена начинается от 100 миллионов рублей. Если будет несколько претендентов, то будут открытые торги: кто больше предложит, тому и продам», - заключил Пронин.

Пластинка «Город Дорог» увидела свет в 2007 году и стала культовой для поклонников рэпа. Это была первая работа Гуфа, которая принесла ему большую популярность. Скандал вокруг возможной продажи прав на альбом сделал треки из него еще популярнее.

Ранее юрист, специалист по авторским правам Павел Сурков заявил НСН, что многие артисты торопятся, передавая исключительные права на свои пластинки лейблам, из-за чего потом страдают.

