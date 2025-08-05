Альбом Гуфа снова выставили на торги уже за 100 миллионов рублей
Владелец прав на альбом Гуфа «Город дорог» Антон Пронин заявил НСН, что пластинка снова выставлена на продажу, а сделка с Игорем Рыбаковым, который обещал удалить песни со стримингов, остановлена.
Глава лейбла «Монолит рекордс» Антон Пронин заявил НСН, что отменил сделку по продаже прав на дебютный альбом российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) «Город дорог».
Приобрести альбом Гуфа хотел магнитогорский бизнесмен и музыкант Игорь Рыбаков. Сумма запланированной сделки составляла 95 миллионов рублей. Позже Рыбаков заявил, что удалит альбом из общего доступа после приобретения на него прав, что вызвало негодование как поклонников творчества Гуфа, так и Антона Пронина, который решил приостановить заключение сделки.
«Сделка с Рыбаковым остановлена, ее не будет. Мы ранее подписали предварительный договор с Игорем, в котором обозначили основные параметры сделки: суммы, сроки и так далее. Есть лицензиаты, которым мной были переданы права до сделки с Игорем. Например, в январе был подписан контракт на выпуск альбома на виниле, который появится в продаже до конца августа. Треки с альбома монетизировались через лейбл Lotus. По всем этим вопросам у меня есть обязательства. Мы должны были с Игорем финально согласовать нюансы, связанные с передачей этих прав. Например, монетизация на музыкальных площадках должна была перейти к Игорю», - рассказал Пронин.
Он также раскрыл причину отказа от сделки с Рыбаковым.
«Однако в момент согласования этой истории Игорь заявил, что он не намерен передавать эти права дистрибьютору, потому что он в принципе не намерен продавать этот альбом. Возник казус с тем, что он заявил о принципиальном решении якобы сделать мир здоровее и так далее. Ничего не имею против здорового образа жизни, я сам его придерживаюсь, но я считаю, что творческая реализация – это фундаментальное право каждого человека, если он не нарушает закон. В данном случае такого нет, поэтому я сказал, что для меня это принципиальные условия. В итоге по этому пункту мы согласоваться не смогли, поэтому договор не состоится», - сказал собеседник НСН.
По его словам, сейчас альбом доступен к покупке, а его стартовая цена составляет 100 миллионов рублей.
«Права на альбом я по-прежнему выставляю на продажу. Кроме того, за время этой шумихи на меня вышли пару человек, которые обозначили свое желание купить эти права. Изначально я оценивал альбом в 100 миллионов рублей и больше. Игорь – хороший бизнесмен, ему удалось эту стоимость сторговать. Сейчас цена начинается от 100 миллионов рублей. Если будет несколько претендентов, то будут открытые торги: кто больше предложит, тому и продам», - заключил Пронин.
Пластинка «Город Дорог» увидела свет в 2007 году и стала культовой для поклонников рэпа. Это была первая работа Гуфа, которая принесла ему большую популярность. Скандал вокруг возможной продажи прав на альбом сделал треки из него еще популярнее.
Ранее юрист, специалист по авторским правам Павел Сурков заявил НСН, что многие артисты торопятся, передавая исключительные права на свои пластинки лейблам, из-за чего потом страдают.
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