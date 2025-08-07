Хайп на миллионы: Пригожин и Лоза о шумихе вокруг продажи альбома Гуфа
Гуф сегодня «на хайпе», значит, его продвигают правильно, сказал в эфире НСН Иосиф Пригожин, оценив альбом Валерии в 125 миллионов рублей, а Юрий Лоза не смог измерить цену своего творчества в рублях.
История с продажей альбома Гуфа за 100 миллионов рублей может быть хайпом, заявил в интервью НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, отметив, что за альбом Валерии предлагали еще больше, но та сделка сорвалась.
Глава лейбла «Монолит рекордс» Антон Пронин ранее сообщил НСН об отмене сделки с миллиардером Игорем Рыбаковым, который хотел за 95 млн рублей выкупить дебютный альбом рэпера Гуфа «Город дорог» и удалить его из стримингов. Пронин добавил, что права на альбом по-прежнему продаются за сумму от 100 млн рублей. Пригожин допустил, что этот информационный шум создан ради привлечения внимания к Гуфу.
«Я могу завтра объявить, что готов продать каталог Валерии, очередь точно выстроится. Сегодня все средства хороши для продвижения музыкального материала. Почему журналистам интересно писать про Гуфа? Потому что это сегодня на хайпе, а такие интеллигентные артисты как, например, Валерия должны, как минимум, показать задницу, чтобы обратить внимание на новый альбом под названием "Исцелю". Сегодня все сосредоточены на скандалах, но я считаю, что надо писать не только про какашки, но и про что-то хорошее. Я за то, чтобы музыка была с хайпом, это просто супер. Мне это нравится, если даже это хайп. Если интерес к альбому прилетел, значит, все правильно», - сказал продюсер.
При этом он подтвердил, что альбомы могут стоить больше 100 миллионов рублей.
«Совсем недавно, пока еще не было всех разногласий, компания S&P Digital (раньше они назывались Warner Music) купила за нереальные деньги альбомы Димы Билана и Филиппа Киркорова. У нас тоже была с ними сделка, которая сорвалась. Подписание контракта было намечено на 25 февраля, мы подошли к сделке на продажу альбома в виде 125 миллионов, но эта сделка не состоялась», - отметил собеседник НСН.
Со своей стороны, певец и композитор Юрий Лоза сказал НСН, что не имеет понятия, «что такое Гуф, кто он такой и что поет». Он также не смог назвать сумму, за которую готов был бы продать свои альбомы.
Антон Пронин, владеющий правами на альбом Гуфа «Город дорог», ранее объяснил НСН, что сделка с Рыбаковым сорвалась из-за того, что миллиардер пообещал уничтожить песни рэпера, а это нарушение «фундаментальных прав» людей на творческую реализацию.
Бизнесмен из Магнитогорска Игорь Рыбаков является сооснователем компании «Тезнониколь». Forbes оценивает его состояние в $2,4 млрд, отметив, что тот выпустил восемь музыкальных альбомов и является блогером-миллионником. На этом фоне Рыбакова уже заподозрили в хайпе на истории с Гуфом, отмечает «Радиоточка НСН».
