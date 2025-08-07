История с продажей альбома Гуфа за 100 миллионов рублей может быть хайпом, заявил в интервью НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, отметив, что за альбом Валерии предлагали еще больше, но та сделка сорвалась.

Глава лейбла «Монолит рекордс» Антон Пронин ранее сообщил НСН об отмене сделки с миллиардером Игорем Рыбаковым, который хотел за 95 млн рублей выкупить дебютный альбом рэпера Гуфа «Город дорог» и удалить его из стримингов. Пронин добавил, что права на альбом по-прежнему продаются за сумму от 100 млн рублей. Пригожин допустил, что этот информационный шум создан ради привлечения внимания к Гуфу.