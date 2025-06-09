Глюкозу могут обязать выплатить компенсацию Фадееву за старые песни
Лицензионный договор считается заключенным сроком на 5 лет, если срок в тексте договора не определен, однако он был заключен в 2007 году и поэтому истек, сказала НСН Елена Гринь.
Продюсер Максим Фадеев вправе потребовать от певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (известной как Глюкоза) компенсацию за исполнение старых хитов, права на которые принадлежат ему, при этом неоднократное нарушение авторских прав может увеличить сумму компенсации. Об этом НСН заявила председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь.
В соцсетях появились видеозаписи, на которых Глюкоза исполняет свои старые песни, права на которые принадлежат Фадееву. Гринь отметила, что суд может обязать исполнительницу выплатить компенсацию.
«Исходя из публичных источников, права на песни действительно принадлежат не артистке, а Максиму Фадееву, ее бывшему продюсеру. При этом ранее между ними был заключен договор, который позволял Глюкозе исполнять песни. По словам певицы, договор был заключен без ограничения сроков в 2007 году. При этом, согласно действующему законодательству, лицензионный договор считается заключенным сроком на 5 лет, если срок в тексте договора не определен. То есть прошлый договор без указания конкретного срока действовать может, если был заключен на весь срок действия исключительных прав. В случае нарушения исключительных прав возможно взыскание компенсации. Неоднократное нарушение авторских прав может повлиять на сумму компенсации даже в случае ее снижения», — сказала Гринь.
Собеседница НСН отметила, что прежние выступления Глюкозы не могут быть отягчающим обстоятельством в споре за авторские права.
«В споре за авторские права, как и в целом в гражданском законодательстве, нет понятия “отягчающих обстоятельств”. Это категория уголовного и административного права», — подытожила она.
Ранее Фадеев заявил, что занят поиском новой солистки на проект Глюк'oZa, но объявлять о кастинге не намерен.
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