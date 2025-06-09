«Исходя из публичных источников, права на песни действительно принадлежат не артистке, а Максиму Фадееву, ее бывшему продюсеру. При этом ранее между ними был заключен договор, который позволял Глюкозе исполнять песни. По словам певицы, договор был заключен без ограничения сроков в 2007 году. При этом, согласно действующему законодательству, лицензионный договор считается заключенным сроком на 5 лет, если срок в тексте договора не определен. То есть прошлый договор без указания конкретного срока действовать может, если был заключен на весь срок действия исключительных прав. В случае нарушения исключительных прав возможно взыскание компенсации. Неоднократное нарушение авторских прав может повлиять на сумму компенсации даже в случае ее снижения», — сказала Гринь.

Собеседница НСН отметила, что прежние выступления Глюкозы не могут быть отягчающим обстоятельством в споре за авторские права.

«В споре за авторские права, как и в целом в гражданском законодательстве, нет понятия “отягчающих обстоятельств”. Это категория уголовного и административного права», — подытожила она.

Ранее Фадеев заявил, что занят поиском новой солистки на проект Глюк'oZa, но объявлять о кастинге не намерен.

