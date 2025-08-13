Юристы объяснили музыкантам, как защититься от искусственного интеллекта
Самое сложное в музыкальных исках доказать плагиат, но законы РФ позволяют защитить свои права, заявила НСН Елена Гринь.
Главная проблема в делах с искусственных интеллектом (ИИ) — выявить роль ИИ в написание треков, но лейблы способны провести необходимые экспертизы, рассказала председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь в разговоре с НСН.
Музыкальные лейблы и дистрибьюторы больше не могут публиковать контент на платформах для прослушивания, если он создан искусственным интеллектом. Пока проблема касается в основном западных сервисов, например Deezer. Юрист отметила, что такие меры позволяют защитить права авторов на свои треки и оценила ситуацию в России.
«Если рассматривать ситуацию с авторскими правами в целом, отечественная правоприменительная система действует в рамках действующих законов. Если композитор или правообладатель считает, что новый трек (в том числе созданный нейросетью) нарушает его права — то есть представляет собой переработку, копию или плод плагиата, — он может обратиться в суд. Главная сложность состоит в доказывании сходства композиций: это требует специализированных экспертиз, а музыкальные произведения зачастую опираются на одни и те же гармонические последовательности, ритмические структуры или интонационные обороты. С генерированным ИИ контентом задача становится еще труднее: часто нет явного человека-автора, и непонятно, какие элементы были "позаимствованы" у существующих работ, а какие — созданы с нуля. В России музыканты защищены, однако высокая сложность дел, связанных с ИИ, пока требует более детального подхода к данному вопросу в экспертном сообществе. Крупные правообладатели, как правило, обладают бюджетом на экспертизы и могут добиваться защиты, а независимым авторам это сделать сложнее и дольше», — заключила собеседница НСН.
Ранее Гринь объяснила в разговоре с НСН, почему иск о музыкальном плагиате к «Игре в кальмара» не заметят в Netflix.
