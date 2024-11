Возвращение и новый альбом: Linkin Park выпустила первый клип с Эмили Армстронг

КЛИП И АЛЬБОМ

На этой неделе американская рок-группа Linkin Park выпустила первый клип после прихода в коллектив новой солистки Эмили Армстронг. Видео на композицию «Two Faced» опубликовано на официальном YouTube-канале музыкантов. В клипе певцы одеты в черные пиджаки, галстуки и белые рубашки. А на руках новой солистки коллектива видны кожаные перчатки. Песня является четвертой опубликованной композицией группы из альбома «From Zero», который вышел 15 ноября на стриминговых платформах.

В сентябре 2024 года коллектив создал гимн для киберспортивного турнира «Worlds 2024», на котором основан сериал «Аркейн». Песня «Heavy Is The Crown» прозвучала 25 сентября на турнире «League of Legends».

В начале сентября Linkin Park вернулась на сцену спустя семь лет перерыва. Долгое отсутствие коллектива на сцене было связано со смертью экс-солиста Честера Беннингтона. 6 сентября группа выступила в Лос-Анджелесе с новой песней «The Emptiness Machine». На концерте коллектив появился в обновленном составе: с новой вокалисткой Армстронг и без сооснователя группы, барабанщика Роба Бурдона. Его заменил Колин Бриттэйн.