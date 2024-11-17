Возвращение и новый альбом: Linkin Park выпустила первый клип с Эмили Армстронг
Видео появилось в Сети 14 ноября.
Известная музыкальная группа Linkin Park после своего недавнего возвращения на сцену уже успела выпустить клип и даже целый альбом. Однако не все фанаты оценили «новый формат» коллектива.
КЛИП И АЛЬБОМ
На этой неделе американская рок-группа Linkin Park выпустила первый клип после прихода в коллектив новой солистки Эмили Армстронг. Видео на композицию «Two Faced» опубликовано на официальном YouTube-канале музыкантов. В клипе певцы одеты в черные пиджаки, галстуки и белые рубашки. А на руках новой солистки коллектива видны кожаные перчатки. Песня является четвертой опубликованной композицией группы из альбома «From Zero», который вышел 15 ноября на стриминговых платформах.
В сентябре 2024 года коллектив создал гимн для киберспортивного турнира «Worlds 2024», на котором основан сериал «Аркейн». Песня «Heavy Is The Crown» прозвучала 25 сентября на турнире «League of Legends».
В начале сентября Linkin Park вернулась на сцену спустя семь лет перерыва. Долгое отсутствие коллектива на сцене было связано со смертью экс-солиста Честера Беннингтона. 6 сентября группа выступила в Лос-Анджелесе с новой песней «The Emptiness Machine». На концерте коллектив появился в обновленном составе: с новой вокалисткой Армстронг и без сооснователя группы, барабанщика Роба Бурдона. Его заменил Колин Бриттэйн.
РЕАКЦИЯ ФАНАТОВ И «СТЕРТОЕ НАСЛЕДИЕ»
Однако сын экс-солиста Linkin Park Честера Беннингтона Джейми Беннингтон не оценил «старания» Эмили Армстронг. Он назвал ее приход в группу предательством.
«Вы тихо стерли жизнь и наследие отца в режиме реального времени, предали доверие, оказанное вам поклонниками Linkin Park, включая меня», - обратился он к основателю группы Майку Шиноде в своих соцсетях.
Действительно, часть фанатов отказалась слушать «новую версию» Linkin Park. При этом другие меломаны с радостью восприняли возвращение коллектива на большую сцену. Так, например, основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в интервью НСН заверил, что любители музыки будут ходить на концерты группы.
«Наконец-то, давно было пора, даже без нового трека! С новым треком еще лучше, так как он вышел вполне себе. Все в стиле, все на уровне, текст хороший. Девушка нормальная, тембр, конечно, не Бенингтон, но тот был вообще один такой. Но воротить нос здесь никто не будет, народу нужны те суперхиты. "Hybrid Theory" продан тиражом 32 млн экземпляров, что делает его самым продаваемым рок-дебютом XXI века. Люди хотят идти на концерты и слушать это. Понятно, что группе сейчас уже расчертили тур на весь 2025 год. Если бы вдруг мир "выздоровел", а Linkin Park приехали бы в Россию, то я бы сходил. Эмили Армстронг я поздравляю с тем, что она оказалась в нужный момент в нужном месте», - сказал музыкант.
Linkin Park — американская рок-группа, основанная в 1996 году. Коллектив приостановил свою деятельность после того, как Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года. В сентябре 2024 года в Сети появилась информация о воссоединении группы в составе с Армстронг и Бриттэном.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Linkin Park выпустила трек «Friendly Fire» с голосом Честера Беннингтона.
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