Группа Linkin Park с новыми музыкантами представила третий сингл

Также был представлен клип на новую песню. Его режиссером стал Джо Хан, который уже снимал клипы на «From the Inside», «Numb», «Somewhere I Belong», «What I’ve Done» и «The Emptiness Machine».

Видеоряд снимался во время визита группы в Южную Корею.

В начале сентября Linkin Park объявила о возвращении на сцену и выходе нового альбома, напоминает RT.

