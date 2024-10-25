Группа Linkin Park с новыми музыкантами представила третий сингл
25 октября 202413:25
Рок-группа Linkin Park представила третий сингл под названием «Over Each Other» в преддверии выхода альбома «From Zero».
Также был представлен клип на новую песню. Его режиссером стал Джо Хан, который уже снимал клипы на «From the Inside», «Numb», «Somewhere I Belong», «What I’ve Done» и «The Emptiness Machine».
Видеоряд снимался во время визита группы в Южную Корею.
В начале сентября Linkin Park объявила о возвращении на сцену и выходе нового альбома, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru