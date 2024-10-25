Группа Linkin Park с новыми музыкантами представила третий сингл

Рок-группа Linkin Park представила третий сингл под названием «Over Each Other» в преддверии выхода альбома «From Zero».

Новая вокалистка и «саундтрек жизни»: Группа Linkin Park вернулась на сцену

Также был представлен клип на новую песню. Его режиссером стал Джо Хан, который уже снимал клипы на «From the Inside», «Numb», «Somewhere I Belong», «What I’ve Done» и «The Emptiness Machine».

Видеоряд снимался во время визита группы в Южную Корею.

В начале сентября Linkin Park объявила о возвращении на сцену и выходе нового альбома, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры