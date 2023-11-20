«Саундтрек жизни!»: Актриса Хлендовска о роли, посвященной солисту Linkin Park
Честер Беннингтон учил фанатов добру, а для меня с 13 лет стал ментальным «лучшим другом», сказала в эфире НСН главная героиня фильма «Просто случайность» Мариель Хлендовска.
Российская актриса Мариель Хлендовска в интервью НСН объяснила, почему посвятила свою роль в фильме «Просто случайность» солисту группы Linkin Park Честеру Беннингтону.
Съемки короткометражного фильма «Просто случайность» 23-летнего режиссера Софьи Косажевской завершились в начале ноября. Хлендовска играет там одну из главных ролей.
«Наш фильм направлен на проблематику ментального здоровья в нашей стране. Главная героиня всегда прячет настоящие чувства и эмоции, не просит о помощи, а старается переварить все свои травмы и проблемы самостоятельно. И вот однажды она ждет своего любимого человека, а он появляется на пороге со своей невестой… Самая главная мысль того, что мы делаем, - спасти людей от ошибок, чтобы они не доводили себя до решения уйти из жизни. Это то, что случилось с Честером. За внешней оболочкой счастливых и успешных людей часто прячутся раненые души, эти люди мечтают, чтобы кто-то послушал их, поговорил и обнял», - сказала Хлендовска.
Она рассказала, что слушает Linkin Park с 13 лет, а Беннингтона считает своим «лучшим другом».
«Я поклонница Linkin Park с 20-летним стажем. Мне было 13 лет, когда я впервые их услышала, и я могу назвать их музыку саундтреком моей жизни. Я часто называю Честера Беннингтона лучшим другом, хотя мы никогда не были знакомы. После 13 лет, что бы со мной ни происходило, его голос всегда возвращал меня домой, напоминал о каких-то целях. Будучи подростком, слушая их музыку в наушниках во время прогулок по родному Чертаново, я фантазировала, как тоже стану артистом и буду что-то создавать. Это очень важно в момент, когда себя немножечко теряешь. Истинная дружба - это голос, который возвращает тебя к очень важному», - отметила актриса.
По ее словам, вокалист Linkin Park учил своих фанатов добру и помощи незнакомым людям, что она и хочет донести до зрителей через роль в фильме «Просто случайность».
«Готовясь к фильму, я общалась со многими людьми, которые открылись мне и рассказали свои истории. Меня глубоко тронуло и ранило, сколько людей чувствуют себя настолько нереализованными, ненужными и нелюбимыми, что теряют смысл в жизни. Очень хочется надеяться, что во время просмотра фильма хоть один человек сделает выбор в пользу жизни. Наша жизнь имеет огромное значение и травмы прошлого не должны влиять на нее. Наше кино об этом, и мне очень хотелось бы отдать дань своему любимому музыканту, потому что Честер всегда был про добро, про любовь. Я была на пяти концертах, он всегда учил своих поклонников добру, тому, что надо быть другом даже незнакомым людям, делать хорошее тем, кого не знаешь», - заключила собеседница НСН, добавив, что фильм будет готов в 2024 году, после чего его покажут на кинофестивалях.
Летом 2017 года Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в Калифорнии. Гибель 41-летнего рок-музыканта была признана самоубийством.
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