«Саундтрек жизни!»: Актриса Хлендовска о роли, посвященной солисту Linkin Park

«Наш фильм направлен на проблематику ментального здоровья в нашей стране. Главная героиня всегда прячет настоящие чувства и эмоции, не просит о помощи, а старается переварить все свои травмы и проблемы самостоятельно. И вот однажды она ждет своего любимого человека, а он появляется на пороге со своей невестой… Самая главная мысль того, что мы делаем, - спасти людей от ошибок, чтобы они не доводили себя до решения уйти из жизни. Это то, что случилось с Честером. За внешней оболочкой счастливых и успешных людей часто прячутся раненые души, эти люди мечтают, чтобы кто-то послушал их, поговорил и обнял», - сказала Хлендовска.

Она рассказала, что слушает Linkin Park с 13 лет, а Беннингтона считает своим «лучшим другом».

«Я поклонница Linkin Park с 20-летним стажем. Мне было 13 лет, когда я впервые их услышала, и я могу назвать их музыку саундтреком моей жизни. Я часто называю Честера Беннингтона лучшим другом, хотя мы никогда не были знакомы. После 13 лет, что бы со мной ни происходило, его голос всегда возвращал меня домой, напоминал о каких-то целях. Будучи подростком, слушая их музыку в наушниках во время прогулок по родному Чертаново, я фантазировала, как тоже стану артистом и буду что-то создавать. Это очень важно в момент, когда себя немножечко теряешь. Истинная дружба - это голос, который возвращает тебя к очень важному», - отметила актриса.

По ее словам, вокалист Linkin Park учил своих фанатов добру и помощи незнакомым людям, что она и хочет донести до зрителей через роль в фильме «Просто случайность».