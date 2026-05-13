ФАДЕЕВ ПРОТИВ ЛИНДЫ: ВОЙНА ЗА «ВОРОНУ»

Информация об обысках у Линды и Михаила Кувшинова появилась в СМИ днем 12 мая. Изначально сообщалось, что Гейман якобы подозревают в том, что вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на песни, которые ранее были у продюсера Максима Фадеева, в том числе знаменитую «Ворону». Однако, по данным ТАСС, Линда была допрошена в качестве свидетеля.

«Линде выписали обязательство о явке. У нее изъяли телефон в качестве вещдока и отпустили домой после многочасового допроса. С обысками к певице пришли в 7 утра. Ее директора Михаила Кувшинова задержали, в ближайшее время его ждёт суд, арест и ИВС, он проходит в качестве подозреваемого», - подвела в ночь на среду итоги бурного вторника Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

31 марта в соцсетях Собчак появилось интервью с Линдой под названием «Линда vs Фадеев: война за хиты 1990-х», да и сам Максим Фадеев, ранее сотрудничавший с певицей, неоднократно рассказывал об этой истории. Осенью 2025 года после задержания главы компании «Джем» Андрея Черкасова Фадеев даже назвал конкретных участников мошеннической схемы.

«Тридцать лет назад я начинал работать в одном здании с этим человеком. Он тогда скупал у «Кристальной Музыки» альбомы Линды и мои. Потом я уехал в Германию и решил уйти от Линды. И тут случилось «чудо»: все права на музыку и фонограммы, которые я создал своими руками, были мошенническим образом переписаны на другого человека - на Светлану Гейман (Линду). В этой схеме участвовали конкретные люди: Михаил Кувшинов - директор «Кристальной Музыки». Он собственноручно подделывал мою подпись на документах и выдавал её за реальную. Его мать, которая была бухгалтером этой компании. Лев Гейман - отец и первоначальный инвестор Линды. Андрей Черкасов - который всё это покрывал и продавал. До сих пор я не знаю, кто 30 лет получает мои авторские отчисления», - рассказал Фалеев в соцсетях в прошлом декабре.

Газета «Коммерсантъ» открыто назвала задержание Линды следствием «войны с Фадеевым».

«Это следствие войны с Максимом Фадеевым. Причем при очень большой поддержке определенных структур», - утверждает источник издания.

Собчак также писала, что Линду сейчас «прессуют».

«О том, почему их сейчас прессуют, Линда подробно рассказывала в нашем с ней интервью. По её словам, Фадеев давил на неё и запрещал исполнять песни: Песни были написаны им для меня. Права были переданы «Кристальной музыке». Дальше по цепочке их передали мне. Эти права были Максимом переданы», - процитировала Линду Собчак.

При этом сам Максим Фадеев на момент выхода материала никак не прокомментировал задержания и обыски у Линды и Кувшинова. Светлана Гейман также пока не комментирует происходящее.