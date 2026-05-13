Война за «Ворону»: Чем обернется для Линды задержание и допрос
СМИ называют допрос Линды следствием «войны» с продюсером Максимом Фадеевым, в «списке» которого фигурировал и задержанный продюсер Михаил Кувшинов.
Певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман), рассказавшая в недавнем интервью Ксении Собчак о конфликте с продюсером Максимом Фадеевым, отпущена после многочасового допроса у следователя. По данным СМИ, она проходит в качестве свидетеля по делу об авторских правах на песни. При этом продюсер певицы Михаил Кувшинов задержан, журналистка Ксения Собчак пророчит ему «суд, арест и ИВС».
ФАДЕЕВ ПРОТИВ ЛИНДЫ: ВОЙНА ЗА «ВОРОНУ»
Информация об обысках у Линды и Михаила Кувшинова появилась в СМИ днем 12 мая. Изначально сообщалось, что Гейман якобы подозревают в том, что вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на песни, которые ранее были у продюсера Максима Фадеева, в том числе знаменитую «Ворону». Однако, по данным ТАСС, Линда была допрошена в качестве свидетеля.
«Линде выписали обязательство о явке. У нее изъяли телефон в качестве вещдока и отпустили домой после многочасового допроса. С обысками к певице пришли в 7 утра. Ее директора Михаила Кувшинова задержали, в ближайшее время его ждёт суд, арест и ИВС, он проходит в качестве подозреваемого», - подвела в ночь на среду итоги бурного вторника Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
31 марта в соцсетях Собчак появилось интервью с Линдой под названием «Линда vs Фадеев: война за хиты 1990-х», да и сам Максим Фадеев, ранее сотрудничавший с певицей, неоднократно рассказывал об этой истории. Осенью 2025 года после задержания главы компании «Джем» Андрея Черкасова Фадеев даже назвал конкретных участников мошеннической схемы.
«Тридцать лет назад я начинал работать в одном здании с этим человеком. Он тогда скупал у «Кристальной Музыки» альбомы Линды и мои. Потом я уехал в Германию и решил уйти от Линды. И тут случилось «чудо»: все права на музыку и фонограммы, которые я создал своими руками, были мошенническим образом переписаны на другого человека - на Светлану Гейман (Линду). В этой схеме участвовали конкретные люди: Михаил Кувшинов - директор «Кристальной Музыки». Он собственноручно подделывал мою подпись на документах и выдавал её за реальную. Его мать, которая была бухгалтером этой компании. Лев Гейман - отец и первоначальный инвестор Линды. Андрей Черкасов - который всё это покрывал и продавал. До сих пор я не знаю, кто 30 лет получает мои авторские отчисления», - рассказал Фалеев в соцсетях в прошлом декабре.
Газета «Коммерсантъ» открыто назвала задержание Линды следствием «войны с Фадеевым».
«Это следствие войны с Максимом Фадеевым. Причем при очень большой поддержке определенных структур», - утверждает источник издания.
Собчак также писала, что Линду сейчас «прессуют».
«О том, почему их сейчас прессуют, Линда подробно рассказывала в нашем с ней интервью. По её словам, Фадеев давил на неё и запрещал исполнять песни: Песни были написаны им для меня. Права были переданы «Кристальной музыке». Дальше по цепочке их передали мне. Эти права были Максимом переданы», - процитировала Линду Собчак.
При этом сам Максим Фадеев на момент выхода материала никак не прокомментировал задержания и обыски у Линды и Кувшинова. Светлана Гейман также пока не комментирует происходящее.
ЖУКОВ ПРОТИВ ЧЕРКАСОВА: «КЛУБОЧЕК» РАСКРУЧИВАЕТСЯ
Помимо допроса Линды и задержания ее продюсера СМИ сообщили 12 мая об обысках в компаниях, связанных с директором музыкального лейбла «Джем» Андреем Черкасовым. Следственные действия прошли в офисах ООО «Профит» с юридическим адресом в Петербурге, а также в московском офисе ООО «Компания Топ 7», уточняет РЕНТ ТВ.
В конце ноября 2025 года стало известно, что Черкасов арестован по обвинению в мошенничество в особо крупном размере. Потерпевшими по этому делу были признаны основатели группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин. Черкасова отправили в СИЗО, в конце февраля перевели под домашний арест, однако в марте вновь отправили под стражу.
Незадолго до ареста Черкасов пытался заблокировать показ на онлайн-платформах фильма «Руки Вверх!», заявляя претензии на права на хиты группы, однако Сергей Жуков рассказал НСН, что их конфликт длится десятилетия.
«Я много лет и десятилетий нахожусь в этом процессе и был одним из немногих, кто начала отстаивать свои права, а не сидеть и просто говорить: да, и меня тоже обидели. (…) Оказывается, один человек мог нагнуть целую большую систему и это продолжалось на протяжении многих лет! Фильм - это уже свежие события, но до этого миллиард всего другого происходило. (…) Задача сделать человеку плохо не стояла. Была задача доказать свою правоту, забрать права, которые принадлежат нам и не могут принадлежать кому-то еще», - отмечал Жуков.
При этом он предупредил, что «клубочек может раскрутиться».
«Я думаю, нужно приготовиться еще энному количеству людей, входящих в преступный сговор, группировку, которая вместе работала с гендиректором. Это огромный процесс, который шел много лет. Я думаю, здесь огромное количество материалов дела, серьезная свидетельская база. Когда кому-то скрывать нечего, то там и документов нет, а сейчас их настолько много, что клубочек может раскрутиться еще дальше куда-нибудь», - наванговал лидер «Руки Вверх!».
Со своей стороны, Максим Фадеев называл Черкасова «главным мошенником шоу-бизнеса конца 90-х».
