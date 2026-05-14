Российский футболист Сафонов стал двукратным чемпионом Франции
14 мая 202603:01
Денис Постольский
Российский вратарь Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции, сообщает «РЕН ТВ».
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс» со счетом 2:0 и досрочно победил в турнире. Забитыми мячами отметились Хвича Кварацхелия и Ибрагим Мбайе.
Для Сафонова данный матч стал 15-м в этом сезоне и девятым, в котором он «сыграл на ноль».
Ранее во Франции заявили, что Сафонов разрушил карьеру Шевалье в «Пари Сен-Жермен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
