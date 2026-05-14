Российский футболист Сафонов стал двукратным чемпионом Франции

Российский вратарь Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции, сообщает «РЕН ТВ».

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс» со счетом 2:0 и досрочно победил в турнире. Забитыми мячами отметились Хвича Кварацхелия и Ибрагим Мбайе.

Для Сафонова данный матч стал 15-м в этом сезоне и девятым, в котором он «сыграл на ноль».

Ранее во Франции заявили, что Сафонов разрушил карьеру Шевалье в «Пари Сен-Жермен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
