СМИ: Певица Линда проходит свидетелем по делу о присвоении прав на песни Фадеева

В настоящее время с ней работают силовики. По предварительным данным, поводом для вызова на допрос певицы стал ее конфликт с продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона», «Песни тибетских лам» и других, которые исполняла Линда. Следственные действия также проходят в офисе компании «Профит» и офисе «Компания Топ 7».

Певица вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой переписала на себя права на свои песни, подделав бумаги, сообщает Telegram-канал Mash.

Все творчество документально принадлежит Фадееву — конфликт с ним у звезды тянется много лет. Со слов Линды, продюсер не дает ей исполнять её композиции. Фадеев утверждает, что бывшая подопечная подделала его подпись.

Ранее Фадеев подал в суд на «Яндекс.Музыку» из-за песен Линды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

