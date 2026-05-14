ОАЭ опровергли тайный визит премьера Израиля Нетаньяху
ОАЭ опровергли заявления о тайном визите в страну главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, следует из сообщения МИД Эмиратов в соцсети X.
«Объединенные Арабские Эмираты опровергают сообщения о предполагаемом визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ или о приеме какой-либо израильской военной делегации в стране»,— заявили дипломаты.
Ранее канцелярия премьера Израиля сообщала, что Нетаньяху тайно посетил ОАЭ и встретился с президентом страны Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.
Ранее Нетаньяху заявил, что в войне с Ираном возможны новые события, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
