ОАЭ опровергли тайный визит премьера Израиля Нетаньяху

ОАЭ опровергли заявления о тайном визите в страну главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, следует из сообщения МИД Эмиратов в соцсети X.

Нетаньяху пообещал не наносить удары по нефтегазовым месторождениям Ирана

«Объединенные Арабские Эмираты опровергают сообщения о предполагаемом визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ или о приеме какой-либо израильской военной делегации в стране»,— заявили дипломаты.

Ранее канцелярия премьера Израиля сообщала, что Нетаньяху тайно посетил ОАЭ и встретился с президентом страны Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

Ранее Нетаньяху заявил, что в войне с Ираном возможны новые события, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ОАЭНетаньяхуИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры