СМИ: В ЕС задумали сделать Меркель посредником на переговорах с Путиным
Европейский союз рассматривает экс-канцлера Германии Ангелу Меркель на роль посредника в переговорах с Россией, сообщает Spiegel.
Немецкий политик говорит по-русски и находится в отставке, что делает ее относительно нейтральной фигурой. 71-летняя Меркель лично знакома с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
При этом в ее офисе заявили, что никаких официальных предложений стать посредником она пока не получала. Однако там не стали исключать возможность того, что Меркель согласится.
Ранее стало известно, что переговорщиками с Россией может выступить дуэт Шредер-Штайнмайер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
