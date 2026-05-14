СМИ: В ЕС задумали сделать Меркель посредником на переговорах с Путиным

Немецкий политик говорит по-русски и находится в отставке, что делает ее относительно нейтральной фигурой. 71-летняя Меркель лично знакома с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

При этом в ее офисе заявили, что никаких официальных предложений стать посредником она пока не получала. Однако там не стали исключать возможность того, что Меркель согласится.

Ранее стало известно, что переговорщиками с Россией может выступить дуэт Шредер-Штайнмайер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

