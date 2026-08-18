Ведущие маркетплейсы раскрыли данные продаж виниловых пластинок
Спрос на виниловые пластинки у россиян в первом полугодии 2026 года вырос в среднем на 50%, а русский рок вернулся в топы продаж, рассказали НСН в трех крупнейших маркетплейсах.
Интерес к аналоговому звуку не только не угасает, но и активно растёт. Представители трёх крупнейших маркетплейсов Wildberries, «Яндекс Маркета» и Ozon рассказали НСН, что покупают россияне, какие жанры и исполнители сегодня в топе и почему винил снова на пике популярности.
Так, на Wildberries тренд на винил оформился в чёткую динамику роста.
«В России сохраняется тренд на популяризацию ретроносителей музыки, прежде всего виниловых пластинок. Их продажи на Wildberries в первом полугодии 2026 года выросли на 43% по общей сумме продаж, так и по количеству проданных дисков по сравнению с первым полугодием 2025 года. Средний чек при этом не изменился — обходится в 3,2 тысячи рублей. В прошлом году продажи дисков продемонстрировали сопоставимую динамику», — рассказали в пресс-службе площадки.
Не отстают и проигрыватели: их продажи на площадке увеличились на 61% в натуральном выражении.
«Виниловые проигрыватели также набирают популярность: продажи выросли на 55% по обороту и на 61% в натуральном выражении. И хотя чаще всего приобретают бюджетные модели со встроенным Bluetooth модулем и даже колонками, мы фиксируем спрос и на аудиофильские модели, например, Teac TN-5BB стоимостью свыше 150 тысяч рублей, или Pro-Ject ART — Elvis Turntable (специально для поклонников Элвиса Пресли) за 175 тысяч рублей», — отметили в Wildberries.
Среди пластинок в лидерах — сборник «Король и Шут — Лучшее» на двух пластинках, альбом Lana Del Rey «Born to Die», а после выхода байопика про Майкла Джексона в топ вырвался его культовый альбом «Thriller». Стабильным спросом пользуются классика (сборник «Зима» с произведениями Чайковского, Вивальди, Глинки, Моцарта, Грига), альбом группы «Кино» «Звезда по имени Солнце» и саундтрек к мультсериалу «Смешарики». В жанровом разрезе лидируют классика, классический русский и зарубежный рок (Queen, Nirvana), а из саундтреков вновь на пике — музыка из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».
«Яндекс Маркет» фиксирует схожую тенденцию, хотя и с несколько иными цифрами.
«Россияне стали чаще интересоваться виниловыми пластинками и проигрывателями. В период с 1 января по 31 июля 2026 количество покупок виниловых пластинок выросло в 1,6 раза, проигрывателей — в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили НСН в пресс-службе маркетплейса.
В топе продаж на площадке — пластинки «Смешарики», Depeche Mode, Sade, Michael Jackson и Pink Floyd. Такой микс из ностальгического, культового и современного контента показывает, что винил привлекает самую разную аудиторию: от поклонников детской анимации до ценителей классического рока.
Ozon дополняет картину, акцентируя внимание на общем интересе к ретро и винтажу.
«По данным Ozon за первое полугодие 2026 покупатели в 2,2 раза чаще искали товары по ключевым словам ретро/винтаж. Например, в тренде оказался винил — спрос на пластинки и проигрыватели вырос в 1,5 раза», — отметили в пресс-службе площадки.
Самыми популярными пластинками на Ozon стали релизы Queen, Lana Del Rey, Rammstein и «Кино».
Ранее руководитель направления по производству виниловых пластинок завода «Ультра Продакшн» Игорь Богданов заявил НСН, что стабильный спрос на винил наблюдается с мая по июль, в августе он вновь начинает расти и подходит к своему пику к Новому году.
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