Так, на Wildberries тренд на винил оформился в чёткую динамику роста.

«В России сохраняется тренд на популяризацию ретроносителей музыки, прежде всего виниловых пластинок. Их продажи на Wildberries в первом полугодии 2026 года выросли на 43% по общей сумме продаж, так и по количеству проданных дисков по сравнению с первым полугодием 2025 года. Средний чек при этом не изменился — обходится в 3,2 тысячи рублей. В прошлом году продажи дисков продемонстрировали сопоставимую динамику», — рассказали в пресс-службе площадки.



Не отстают и проигрыватели: их продажи на площадке увеличились на 61% в натуральном выражении.

«Виниловые проигрыватели также набирают популярность: продажи выросли на 55% по обороту и на 61% в натуральном выражении. И хотя чаще всего приобретают бюджетные модели со встроенным Bluetooth модулем и даже колонками, мы фиксируем спрос и на аудиофильские модели, например, Teac TN-5BB стоимостью свыше 150 тысяч рублей, или Pro-Ject ART — Elvis Turntable (специально для поклонников Элвиса Пресли) за 175 тысяч рублей», — отметили в Wildberries.

Среди пластинок в лидерах — сборник «Король и Шут — Лучшее» на двух пластинках, альбом Lana Del Rey «Born to Die», а после выхода байопика про Майкла Джексона в топ вырвался его культовый альбом «Thriller». Стабильным спросом пользуются классика (сборник «Зима» с произведениями Чайковского, Вивальди, Глинки, Моцарта, Грига), альбом группы «Кино» «Звезда по имени Солнце» и саундтрек к мультсериалу «Смешарики». В жанровом разрезе лидируют классика, классический русский и зарубежный рок (Queen, Nirvana), а из саундтреков вновь на пике — музыка из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».