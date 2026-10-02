Более 560 учебных заведений во Франции закрыли из-за протестов

Более 560 учебных заведений во Франции были вынуждены прервать работу на фоне массовых протестов учащихся. Такие последние данные обнародовало министерство национального образования Пятой республики.

По данным главы ведомства Эдуара Жеффре, около 100 лицеев серьёзно повреждены в результате беспорядков. Пострадали не менее 65 сотрудников, в том числе 40 руководителей учебных заведений.

Министр юстиции Жерар Дарманен потребовал, чтобы прокуроры привлекали к ответственности родителей школьников, если дети нанесли серьезный ущерб. Союз лицейских профсоюзов при этом публично отмежевался от насильственных действий, однако призвал принимать участие в протестах, если их участники не переходят грань закона.

Учащиеся выступают прежде всего против хронического недофинансирования образования, из-за чего ощущается острая нехватка преподавателей, классы переполнены. Учебные корпуса и общежития ветшают, качество учебных материалов резко падает.