«В случае, когда суд отказался признать сгенерированные нейросетью изображения объектами авторского права, было прямо заявлено, что автором является искусственный интеллект (ИИ). Суд обозначил, что автором должен быть живой человек. Что же касается споров между людьми, они всегда идут вне контекста ИИ. Можно дать задачу ИИ сделать похожее изображение, его смогут зарегистрировать, но при сравнении с оригиналом может возникнуть такая ситуация, как в случае с “Балериной Капучино”. Из нее можно сделать два вывода: первый — помнить о том, что мы защищаем не только российское, но и зарубежное авторское право, второй — когда вы что-то делаете с помощью ИИ, надо сверяться и смотреть, нет ли уже чего-то похожего. Но сейчас это стало сложнее делать, поскольку зарубежные базы часто закрыты. Так что сейчас регистрация товарных знаков порой не спасает от претензий с другой стороны, так как связи во многом разорваны», — сказал Клименко.

Ранее доктор юридических наук, директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь заявила, что знатоку Александру Друзю за использование атрибутики программы «ЧГК» на корпоративах может грозить лишение статуса магистра игры, взыскание компенсации и даже расторжение контракта. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

