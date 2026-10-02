Неправильная балерина: Как предпринимателям избежать аннулирования товарного знака
Сегодня далеко не всегда есть возможность проверить, есть ли в иностранных базах аналогичный товарный знак, при этом суд часто встает на сторону зарубежных правообладателей, сказал НСН Герман Клименко.
Регистрируя товарный знак в России, необходимо сверяться с международными базами, чтобы удостовериться в том, что в них нет чего-то похожего, однако сейчас это делать проблематично, поскольку зарубежные базы часто закрыты для российских пользователей из-за санкций. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Роспатент отменил регистрацию товарного знака «Балерина Капучино», которую российский предприниматель Сергей Бочаров осуществил осенью 2025 года. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на материалы Палаты по патентным спорам. Решение было принято по заявлению итальянской компании Officina Comunicazione, заявившей о более ранних правах на изображение персонажа Ballerina Cappuccina. Вместе с тем ранее суд в Москве отказался признать сгенерированные нейросетью изображения «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином» объектами авторских прав. Клименко предположил, что Бочаров проиграл спор, поскольку не смог сверить изображение своего логотипа с имеющимися в зарубежных базах.
«В случае, когда суд отказался признать сгенерированные нейросетью изображения объектами авторского права, было прямо заявлено, что автором является искусственный интеллект (ИИ). Суд обозначил, что автором должен быть живой человек. Что же касается споров между людьми, они всегда идут вне контекста ИИ. Можно дать задачу ИИ сделать похожее изображение, его смогут зарегистрировать, но при сравнении с оригиналом может возникнуть такая ситуация, как в случае с “Балериной Капучино”. Из нее можно сделать два вывода: первый — помнить о том, что мы защищаем не только российское, но и зарубежное авторское право, второй — когда вы что-то делаете с помощью ИИ, надо сверяться и смотреть, нет ли уже чего-то похожего. Но сейчас это стало сложнее делать, поскольку зарубежные базы часто закрыты. Так что сейчас регистрация товарных знаков порой не спасает от претензий с другой стороны, так как связи во многом разорваны», — сказал Клименко.
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