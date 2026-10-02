Путину показали реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5»

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину на полигоне «Чебаркульский» показали беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» с реактивными двигателями. Об этом пишет РИА Новости.

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Глава государства посетил выставку образцов вооружений, военной и специальной техники главе.

Там президенту представили сразу два типа реактивных «Гераней». Благодаря реактивному двигателю их скорость удалось повысить до 350 километров в час.

Ранее рассказывали о визите Владимира Путина на полигон Чебаркульский и наблюдал за учениями «Центр-2026». Там наблюдал за стратегическим командно-штабным учением «Центр-2026».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:Минобороны РФВладимир ПутинБеспилотникиАрмия

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