Путин назвал главную целью учений «Центр 2026» и «Взаимодействие 2026»

Президент России Владимир Путин назвал ключевую цель командно-штабных учений «Центр-2026» и «Взаимодействие 2026» ОДКБ. Она заключается в отработке навыков отражения внешней угрозы.

В учениях «Центр 2026» принимают участие более 47 тысяч военных, в том числе, из шести стран, помимо России. Отработка задач проводится на 11 полигонах, а также в акватории Каспийского моря. Отрабатывается совершенствование действий командного состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении нападения внешнего врага.

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Глава государства лично присутствует на полигоне «Чебаркульский» под Челябинском с целью наблюдения за «Центром-2026» и «Взаимодействием -20262». Как подчеркнули ранее в Кремле, речь идет о плановых мероприятиях боевой подготовки, они не связаны с текущими вызовами на границе РФ.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Токио анонсировал масштабные маневры Keen Sword совместно с США. Они пройдут 19-29 октября.

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Фото: kremlin.ru
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