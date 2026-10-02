Путин назвал главную целью учений «Центр 2026» и «Взаимодействие 2026»

Глава государства лично присутствует на полигоне «Чебаркульский» под Челябинском с целью наблюдения за «Центром-2026» и «Взаимодействием -20262». Как подчеркнули ранее в Кремле, речь идет о плановых мероприятиях боевой подготовки, они не связаны с текущими вызовами на границе РФ.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Токио анонсировал масштабные маневры Keen Sword совместно с США. Они пройдут 19-29 октября.

