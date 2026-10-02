Путин назвал главную целью учений «Центр 2026» и «Взаимодействие 2026»
Президент России Владимир Путин назвал ключевую цель командно-штабных учений «Центр-2026» и «Взаимодействие 2026» ОДКБ. Она заключается в отработке навыков отражения внешней угрозы.
В учениях «Центр 2026» принимают участие более 47 тысяч военных, в том числе, из шести стран, помимо России. Отработка задач проводится на 11 полигонах, а также в акватории Каспийского моря. Отрабатывается совершенствование действий командного состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении нападения внешнего врага.
Глава государства лично присутствует на полигоне «Чебаркульский» под Челябинском с целью наблюдения за «Центром-2026» и «Взаимодействием -20262». Как подчеркнули ранее в Кремле, речь идет о плановых мероприятиях боевой подготовки, они не связаны с текущими вызовами на границе РФ.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Токио анонсировал масштабные маневры Keen Sword совместно с США. Они пройдут 19-29 октября.
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