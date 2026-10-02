Онищенко исключил распространение чумы в России

По его словам, клиника заболевания не такая заметная, а в Бурятии уже выпал снег. Пациентка вернулась оттуда, природным очагом там являются грызуны и блохи. Онищенко подчеркнул, что они находятся под постоянным контролем, а носители уже «спят».



Специалист добавил, что болезнь хорошо знают, умеют с ней бороться, распространения она точно не получит. Напомнил, что инкубационный период чумы составляет неделю. Плюс плохо передается и лечится антибиотиками. Эпидемиолог предположил, что в Иркутской области может быть случай некой экзотической инфекции.



Ранее врач связала рост заболеваемости сахарным диабетом с образом жизни молодежи.

