Онищенко исключил распространение чумы в России

Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, что выявленная в Иркутской области опасная инфекция, скорее всего, не чума. Даже при подтверждении этого диагноза распространения заболевания в России не будет. Об этом он заявил ТАСС.

В Иркутской области умерла пациентка с подозрением на чуму

По его словам, клиника заболевания не такая заметная, а в Бурятии уже выпал снег. Пациентка вернулась оттуда, природным очагом там являются грызуны и блохи. Онищенко подчеркнул, что они находятся под постоянным контролем, а носители уже «спят».

Специалист добавил, что болезнь хорошо знают, умеют с ней бороться, распространения она точно не получит. Напомнил, что инкубационный период чумы составляет неделю. Плюс плохо передается и лечится антибиотиками. Эпидемиолог предположил, что в Иркутской области может быть случай некой экзотической инфекции.

Ранее врач связала рост заболеваемости сахарным диабетом с образом жизни молодежи.

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