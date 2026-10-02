Жителям Подмосковья рассказали, как себя вести во время «бельчатопада»
Осенью в лесах и парках Подмосковья часто можно встретить выпавших из гнезда маленьких бельчат. Лесничие дали советы, как вести себя при встрече с дикими малышами. Подробностями поделилось региональное правительство.
Самая частая ошибка — сразу забирать животное домой. На самом деле, мать не бросила детеныша, а просто боится подойти из-за присутствия человека.
Специалисты уточнили, что при падении из гнезда возникает сильный стресс. Подходить близко к зверьку не стоит.
Чтобы мать вернулась за детенышем, достаточно отойти на безопасное расстояние и укрыться за деревьями. В большинстве случаев, как только опасность минует, белка спустится на землю, возьмет малыша за шкирку и вернет в дупло.
Недавно жители Подмосковья рассказали о следах медведей у населенных пунктов.
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