Жителям Подмосковья рассказали, как себя вести во время «бельчатопада»

Самая частая ошибка — сразу забирать животное домой. На самом деле, мать не бросила детеныша, а просто боится подойти из-за присутствия человека.



Специалисты уточнили, что при падении из гнезда возникает сильный стресс. Подходить близко к зверьку не стоит.



Чтобы мать вернулась за детенышем, достаточно отойти на безопасное расстояние и укрыться за деревьями. В большинстве случаев, как только опасность минует, белка спустится на землю, возьмет малыша за шкирку и вернет в дупло.



Недавно жители Подмосковья рассказали о следах медведей у населенных пунктов.

