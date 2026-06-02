Спрос на винил с начала года вырос на 11%

Тенденцию подтвердили на заводе по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн», входящем в «Мультимедиа Холдинг». Здесь отметили, что рост спроса на пластинки составил порядка 10%. На рок-композиции приходится 70% заказов, на поп-музыку — 20%, также в тройке лидеров джазовые исполнители.

По словам руководителя направления по производству виниловых пластинок завода «Ультра Продакшн» Игоря Богданова, спад спроса наблюдается с мая по июль, в августе он вновь начинает расти и подходит к своему пику к Новому году.

«Сегодня большинство музыкантов стремится выпустить музыку не только на цифровых носителях, но и на виниле, потому что это одновременно и запоминающийся подарок, и эффектная презентация для аудитории», — отметил Богданов.

При этом около четверти обращений приходится на корпоративных клиентов, а не на лейблы или музыкантов. Компании просят записать, например, корпоративный гимн или созданную под мероприятие мелодию. Порой заказчики просят записать песни, сгенерированные нейросетью.

«Время диктует свои правила: кто-то тяготеет к аналоговому звуку, а кто-то доверяет нейросетям. Вообще на винил можно записать любую музыку или звуки — наш мастеринг-инженер на первом этапе прослушивает все треки, очищает и от посторонних шумов, если необходимо, то есть доводит звук до совершенства. А у кого нет ещё профессионального трека, его можно записать в нашей студии звукозаписи Vintage Records», — подчеркнул Богданов.

Весь процесс создания виниловой пластинки — от мастеринга и изготовления матриц до печати тиража и упаковки — на предприятии полного цикла не превышает 30 дней. Что касается палитры цветов, постоянными лидерами спроса являются черный, белый, красный и синий цвета, хотя можно подобрать практически любой цвет, доступна и сложная полиграфия.

