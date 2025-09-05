Вечеринки, коллаборации и пиар: За что радиостанции полюбили диджея David Guetta
Электронная музыка сегодня популярна во всем мире, однако, чтобы стать известным диджеем, нужен грамотный пиар, заверил НСН Максим Лейкин.
EDM (электронная танцевальная музыка) сегодня буквально шагает по планете, а David Guetta является ярким представителем жанра, известным не только по коллаборациям с мировыми артистами, но и по вечеринкам, заявил в беседе с НСН сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин.
Французский диджей David Guetta (Дэвид Гетта) по итогу лета 2025 года стал самым ротируемым зарубежным исполнителем, следует из совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН. На российских радиостанциях можно было услышать сразу 134 трека David Guetta. Кроме того, EDM вошла в топ-3 самых популярных жанров на радио, наряду с поп-музыкой и House. Лейкин подчеркнул, что успех Guetta неслучаен.
«В 1996 году я был директором группы «Браво», в первый раз приехал в Париж, а он тогда работал хостес в легендарном всемирно известном клубе Les Bains Douches. В конце 90-х уже играл в клубе Space на Ибице, у него был псевдоним. Затем, в 2004 году David Guetta сделал в клубе Pacha Ibiza вечеринку, которая называлась F**К Me ,I'm Famous. Опять же мегахит - трек The world is mine. Подача была своеобразная, эпатажная, и это очень зашло. На стилизованную тематическую вечеринку в тогда ведущем клубе съезжался весь мир. На этой волне David Guetta стал мегапопулярным. Дальше стал делать очень интересные коллаборации с известными артистами и очень смачные клипы. Это зашло, он сегодня популярен, потому что треки прекрасно сделаны. David Guetta также частый гость на массовых мероприятиях. Человек востребован, хорошо разрекламирован, выступает в ведущих больших клубах в мире, потому и такой успех», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, электронную танцевальную музыку сегодня любят не только в США и Европе, но и в Азии.
«Такова сегодня сущность электронной музыки, на первый план выходят не профессиональные качества артиста, а его пиар-служба, соцсети, популяризация того, что он делает. Успех закономерен. EDM шагает по планете. В Азии мало техно, там EDM очень популярная музыка, похожая картина и в Южной Америке, США, Европе. У Дэвида Гетты есть хорошие треки, хорошие аранжировки, подача, пиар, соцсети и клипы – вот и результат», - заметил Лейкин.
Ранее сообщалось, что абсолютным лидером летнего сезона 2025 года по числу радиоротаций в России стала румынская исполнительница INNA с композицией I'll Be Waiting, передает «Радиоточка НСН».
