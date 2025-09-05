Как добавил собеседник НСН, электронную танцевальную музыку сегодня любят не только в США и Европе, но и в Азии.

«Такова сегодня сущность электронной музыки, на первый план выходят не профессиональные качества артиста, а его пиар-служба, соцсети, популяризация того, что он делает. Успех закономерен. EDM шагает по планете. В Азии мало техно, там EDM очень популярная музыка, похожая картина и в Южной Америке, США, Европе. У Дэвида Гетты есть хорошие треки, хорошие аранжировки, подача, пиар, соцсети и клипы – вот и результат», - заметил Лейкин.

Ранее сообщалось, что абсолютным лидером летнего сезона 2025 года по числу радиоротаций в России стала румынская исполнительница INNA с композицией I'll Be Waiting, передает «Радиоточка НСН».

