Трек о Перми возглавил чарт мирового сервиса электронной музыки

Релиз композиции состоялся 27 сентября, и за несколько дней она смогла попасть на первое место чарта.

Как рассказал Аслан в беседе с пермской интернет-газетой «Текст», он проживает в Перми уже 15 лет и часто работает в местных ночных клубах. На создание нового трека его вдохновила яркая ночная жизнь города.

В начале августа 2024 года композиция певицы Ольги Бузовой «Без дел» попала в мировой чарт TikTok Billboard Top 50, который еженедельно представляет самые популярные треки в TikTok в США. Песня артистки, которой удалось занять 48-ю строчку в чарте, была выпущена в 2021 году, напоминает «Радиоточка НСН».

