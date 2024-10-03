Трек о Перми возглавил чарт мирового сервиса электронной музыки
Трек Perm in the night пермского диджея турецкого происхождения Седата Аслана возглавил ТОП-100 одного из крупнейших сервисов электронной музыки в мире BeatPort.
Релиз композиции состоялся 27 сентября, и за несколько дней она смогла попасть на первое место чарта.
Как рассказал Аслан в беседе с пермской интернет-газетой «Текст», он проживает в Перми уже 15 лет и часто работает в местных ночных клубах. На создание нового трека его вдохновила яркая ночная жизнь города.
В начале августа 2024 года композиция певицы Ольги Бузовой «Без дел» попала в мировой чарт TikTok Billboard Top 50, который еженедельно представляет самые популярные треки в TikTok в США. Песня артистки, которой удалось занять 48-ю строчку в чарте, была выпущена в 2021 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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