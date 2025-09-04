Стали известны самые популярные зарубежные артисты на радио летом 2025 года

Абсолютным лидером летнего сезона по числу радиоротаций стала композиция I'll Be Waiting румынской певицы INNA, следует из совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН.

Ay Yola и «Бонд с кнопкой»: Стриминги назвали королей и фрешменов 2025 года

Комплексная аналитика музыкальных трендов в радиоэфире с 1 июня по 31 августа 2025 года, охватывающая более 3000 радиопотоков по всей России, подтверждает, что трек стартовал с 37-позиции топа на первой неделе июня, и уже к середине июля достиг лидирующих позиций.

Самым ротируемым зарубежным исполнителем лета стал David Guetta, на российских радиостанциях можно было услышать сразу 134 трека этого артиста.

В целом соотношение российских и зарубежных треков в топ-100 составила 36% к 64%, при этом отечественные композиции в 3,3 раза обогнали иностранную музыку по суммарному числу проигрываний.

Ранее сообщалось, что самыми популярными исполнителями на российском радио летом 2025 года стали Zivert, Мари Краймбрери и Дима Билан, напоминает «Радиоточка НСН».

