Стали известны самые популярные зарубежные артисты на радио летом 2025 года

Комплексная аналитика музыкальных трендов в радиоэфире с 1 июня по 31 августа 2025 года, охватывающая более 3000 радиопотоков по всей России, подтверждает, что трек стартовал с 37-позиции топа на первой неделе июня, и уже к середине июля достиг лидирующих позиций.

Самым ротируемым зарубежным исполнителем лета стал David Guetta, на российских радиостанциях можно было услышать сразу 134 трека этого артиста.

В целом соотношение российских и зарубежных треков в топ-100 составила 36% к 64%, при этом отечественные композиции в 3,3 раза обогнали иностранную музыку по суммарному числу проигрываний.

Ранее сообщалось, что самыми популярными исполнителями на российском радио летом 2025 года стали Zivert, Мари Краймбрери и Дима Билан, напоминает «Радиоточка НСН».

