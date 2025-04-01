Хабенский, МХТ и «Квартет «И»: «Ундервуд» о совместных работах и секрете успеха

В свою очередь Максим Кучеренко в разговоре с НСН отметил, что судьба концерта во многом зависит от работы с залом в моменте.

«Концерт на 80% - это твоя психофизическая форма, то, как ты распаковываешь себя и распаковываешь зал в пространстве концерта. Это древний закон сцены со времен площадных выступлений: важно, как ты раскачиваешь зал. Все 20 человек, которые задействованы в концерте, занимаются этим процессом. Все от техника сцены до исполнителей работают на одну амплитуду, в этом есть сила возбуждения. Зритель в этом случае получает катарсис, древнегреческий эффект театра, который заложен во все шоу», - пояснил он.

С осени 2023 года группа «Ундервуд» выступает с «Квартетом И», принимая участие в спектакле «Письма и песни мужчин среднего возраста» на сцене ДК имени Зуева в Москве. Собеседник НСН подчеркнул, что в этот проект музыкантов также привела дружба.

«"Квартет И" - наши старинные товарищи из того же доброго сообщества друзей, которое было сформировано аж в начале нулевых годов. Это люди, с которыми есть персональные отношения. При этом у группы 200 изданных песен, в принципе можно было бы даже для мюзикла "Ад Данте" надергать шесть композиций. Думаю, из-за доверия мы были вовлечены в проект "Письма и песни мужчин среднего возраста". Мы вошли в готовый спектакль, обрели свою нишу внутри этого драматического пространств», - заявил Кучеренко.

Ранее лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что коллектив может выпустить новый музыкальный альбом уже к концу лета. По его словам, секрет успеха для «Чайф» заключается в простом и понятном звучании, наполненном настоящими эмоциями.

