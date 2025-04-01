Хабенский, МХТ и «Квартет «И»: «Ундервуд» о совместных работах и секрете успеха
Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко признались НСН, что не поклонники коллабораций, однако готовы охотно сотрудничать с талантливыми друзьями.
В момент выступления на сцене важно отдать в зал энергию и раскачать зрителей, чтобы они пришли к катарсису, рассказали НСН основатели и участники рок-группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко.
Коллектив отметит 30-летие 12 апреля концертом на московской площадке VK Stadium. Специальным гостем вечера станет актер Константин Хабенский. Совместную работу музыкантов и артиста «Проект О» ранее признали лучшим сайд-проектом на XVIII ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина» «НАШЕго Радио». Ткаченко подчеркнул, что группа готова на коллаборацию лишь с друзьями и давними знакомыми, а также заметил, что в театре и на музыкальной сцене по-разному относятся к репетиционному процессу.
«Совместные работы у нас происходят спонтанно. На самом деле мы не поклонники коллабораций, редко принимали участие в подобных проектах, с Костей получилось, и хорошо. Создаем что-то с теми, с кем знакомы и дружим. Трек-лист 12 апреля будет особенным, поэтому нужно отрепетировать некоторые песни, которые давно не играли. Артисты и музыканты к репетициям и вообще к подготовке к концерту относятся по-разному. Я сразу вспоминаю подготовку к программе "Сентиментальный марш", которую 8-9 мая 2024 года представили на сцене МХТ имени А.П. Чехова. Для артистов всегда важно репетировать до последнего, в день премьеры быть с утра и вовремя. Они очень удивлялись, что мы не прогоняем на сцене театра всю программу на саундчеке. Они были ошеломлены, что у нас в этом смысле все гораздом проще», - допустил он.
В свою очередь Максим Кучеренко в разговоре с НСН отметил, что судьба концерта во многом зависит от работы с залом в моменте.
«Концерт на 80% - это твоя психофизическая форма, то, как ты распаковываешь себя и распаковываешь зал в пространстве концерта. Это древний закон сцены со времен площадных выступлений: важно, как ты раскачиваешь зал. Все 20 человек, которые задействованы в концерте, занимаются этим процессом. Все от техника сцены до исполнителей работают на одну амплитуду, в этом есть сила возбуждения. Зритель в этом случае получает катарсис, древнегреческий эффект театра, который заложен во все шоу», - пояснил он.
С осени 2023 года группа «Ундервуд» выступает с «Квартетом И», принимая участие в спектакле «Письма и песни мужчин среднего возраста» на сцене ДК имени Зуева в Москве. Собеседник НСН подчеркнул, что в этот проект музыкантов также привела дружба.
«"Квартет И" - наши старинные товарищи из того же доброго сообщества друзей, которое было сформировано аж в начале нулевых годов. Это люди, с которыми есть персональные отношения. При этом у группы 200 изданных песен, в принципе можно было бы даже для мюзикла "Ад Данте" надергать шесть композиций. Думаю, из-за доверия мы были вовлечены в проект "Письма и песни мужчин среднего возраста". Мы вошли в готовый спектакль, обрели свою нишу внутри этого драматического пространств», - заявил Кучеренко.
Ранее лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что коллектив может выпустить новый музыкальный альбом уже к концу лета. По его словам, секрет успеха для «Чайф» заключается в простом и понятном звучании, наполненном настоящими эмоциями.
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